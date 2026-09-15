Accompagnata dai cori mariani e dalle preghiere silenti, sulle spalle dei suoi Portatori, la Vara della Madonna della Consolazione ha attraversato le vie del centro cittadino di Reggio.

Dopo la discesa di sabato, oggi si è rinnovata la "passeggiata" del secondo martedì di settembre che la Vara compie per le vie del centro cittadino, percorrendo il tratto di corso Garibaldi tra piazza Duomo e piazza Italia e poi fino a piazza Garibaldi, per la benedizione della zona Sud della città, prima del rientro al Duomo dove rimarrà fino al prossimo 22 novembre, quando sarà ricondotta all’Eremo.

Il coro "Ora e Sempre Viva Maria", gli applausi e le preghiere hanno scandito il cammino.

Si concludono così i festeggiamenti mariani al termine di una giornata culminata nella Solennità di Maria, Madre della Consolazione e Avvocata del popolo reggino, celebrata dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova nella Basilica Cattedrale. L’Amministrazione Comunale ha rinnovato l’offerta del cero votivo, uno dei gesti più antichi della festa in cui la comunità civile rinsalda il legame della città con la sua Protettrice. Quest’anno la liturgia pontificale è stata presieduta da Monsignor Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino.