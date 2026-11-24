Nella sala Monteleone di Palazzo Campanella, pasticceri e studenti degli alberghieri si sono confrontati sul dolce al piatto. Con loro, per i quarant’anni di Confartigianato Calabria, anche ceramisti, orafi e artigiani del legno

Accanto ai dolci dei maestri pasticceri reggini, quest’anno c’erano le ceramiche, i gioielli, le opere in legno e le creazioni degli artigiani che lavorano il bergamotto. La Rassegna del dolce artigianale reggino ha festeggiato così la sua venticinquesima edizione oggi pomeriggio nella sala Monteleone di Palazzo Tommaso Campanella, sede del Consiglio regionale. A riunire i diversi mestieri sono stati l’Associazione provinciale pasticceri artigiani reggini (APAR) e Confartigianato Reggio Calabria, nell’anno in cui l’organizzazione regionale celebra i suoi quarant’anni.

Il dolce al piatto è stato il tema scelto per due dei tre concorsi in programma. Una prova riservata ai professionisti, l’altra agli studenti degli istituti alberghieri, con la stessa libertà di scegliere quali ingredienti calabresi portare in tavola. La terza gara era dedicata alle vetrine natalizie delle pasticcerie. A completare il programma, le lavorazioni artigianali dal vivo, gli show cooking e le degustazioni, dagli spaghetti «alla corte d’Assise» del ristorante La Cascina di Roccella Jonica agli abbinamenti proposti dal bartender Marco Pistone.

Tra i partecipanti Ninni Tramontana, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, ha ritrovato maestri di cui conosce il lavoro e ragazzi che alla pasticceria si sono avvicinati da poco. «Fa piacere anche riscoprire la nostra pasticceria e i nostri maestri pasticceri che veramente stanno realizzando delle cose uniche», racconta ai nostri taccuini. «Con tanto apprezzamento ritrovo anche giovani pasticceri, quindi giovani che si stanno avvicinando a questo lavoro».

La Camera di commercio sostiene la rassegna anche per il contributo che le botteghe danno al turismo reggino. Tramontana pensa a chi arriva in città per vedere i Bronzi, si sposta in provincia per visitarne i luoghi naturalistici e vuole conoscere anche ciò che qui si produce. Tra le ragioni di una visita, osserva, c’è il desiderio di scoprire «i nostri oggetti, le nostre creazioni, le nostre creazioni anche in pasticceria».

Il lavoro delle mani e il futuro delle botteghe

Per Antonello Fragomeni, maestro pasticcere, presidente dell’APAR e di Confartigianato Reggio Calabria, il senso di questa edizione sta nell’aver portato accanto ai pasticceri calabresi artigiani che hanno tecniche e materiali diversi, ma condividono la necessità di trovare qualcuno a cui insegnare il mestiere. «Ci sono tutte le maestranze che con le proprie mani fanno delle opere d’arte», racconta. È a loro che si riferisce quando parla di «intelligenza artigianale».

Anche l’intelligenza artificiale, osserva Fragomeni, può essere utile in laboratorio. «Serve anche a noi, serve anche agli artigiani. Però quello che secondo me è importante è far capire il valore delle mani, perché le mani fanno la differenza, le mani fanno le cose di qualità, le mani fanno le cose che hanno un sentimento, un sapore e un’anima». Fa l’esempio di un regalo fatto a mano, del valore che gli attribuisce chi lo riceve proprio perché sa come è stato realizzato. Da qui la scelta di dare spazio nella rassegna a quelli che chiama «piccoli mestieri», con un auspicio: «Per noi sarebbe importante riuscire a far continuare i giovani a fare questi mestieri».

Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato Calabria, dice di cogliere segnali in questa direzione anche nel resto della regione. «Oggi stiamo vedendo tantissimi ragazzi che si stanno riavvicinando ai nostri mestieri», riferisce, richiamando le attività con cui l’associazione mette in contatto i giovani con le imprese. Per Barbalace, il ricambio generazionale riguarda una parte importante dell’economia: «L’artigianato è una componente fondamentale del nostro tessuto economico e produttivo, lo è in Calabria, lo è in Italia». Nella sola provincia reggina operano quasi 12 mila imprese artigiane, secondo il dato richiamato da Demetrio Battaglia, responsabile dell’Osservatorio economico di Confartigianato Reggio Calabria, alla presentazione della rassegna.

L’invito del Comune e l’esempio del bergamotto

Dalla giornata di Palazzo Campanella arriva anche un invito a Confartigianato a partecipare ai lavori della prima commissione consiliare. A rivolgerlo è stato il presidente Nicola Falduto, presente su delega del sindaco. Pasticcerie e gelaterie, ricorda il consigliere, hanno attraversato un periodo di difficoltà. Il confronto con gli artigiani servirà a capire quali interventi il Comune possa adottare per sostenere le attività e aiutarle a raggiungere mercati anche fuori dalla Calabria.

Falduto richiama l’accordo con la città francese di Grasse e il lavoro di chi dal bergamotto ricava le essenze. Attorno a un frutto si è sviluppato un settore che ha bisogno sia di chi conosce le tecniche di lavorazione sia di chi segue la gestione delle imprese. È in queste possibilità di impiego che il consigliere vede una prospettiva concreta per il «diritto a restare» dei giovani reggini. Perché il lavoro delle botteghe, osserva, può dare a un ragazzo una ragione per rimanere e, allo stesso tempo, portare il nome di Reggio altrove. «L’artigianato è una bandiera che la singola città si può portare in giro per farsi conoscere anche e soprattutto a livello internazionale».