Le Coordinatrici alle Pari Opportunità e di Genere della UIL FP di Reggio Calabria, organizzano un convegno dal titolo «A volte la violenza può nascere da un silenzio… il tuo!», in occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne.

Un'iniziativa nata dalla volontà di dare un contributo concreto alla lotta contro ogni forma di violenza, richiamando l'attenzione su quel silenzio che troppo spesso soffoca le donne vittime di maltrattamenti, intrappolandole in una condizione di sofferenza psicologica e fisica dalla quale sembra impossibile uscire.

Attraverso le testimonianze e gli interventi delle relatrici, il convegno vuole essere un messaggio di forza, coraggio e speranza ,dalla violenza si può uscire, ci si può ribellare e si può riconquistare la propria libertà e dignità.

Le donne che subiscono violenza, in qualsiasi forma essa si manifesti, devono sapere di non essere sole, che esiste una rete di sostegno e che la legge prevede strumenti di tutela e protezione. Proprio su questo aspetto si concentrerà una parte importante dell'incontr, dal Codice Rosso agli strumenti di protezione giuridica, senza trascurare le criticità e le eventuali lacune negli interventi che, talvolta, rischiano di scoraggiare le vittime dal denunciare i propri aggressori.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali delle autorità invitate.

Interverranno:

Patrizia Foti – Responsabile regionale Dipartimento Funzioni Centrali UIL FP Calabria.

Francesca Mallamaci – Coordinatrice del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio «Angela Morabito» dell'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS.

Francesca Stillittano – Legale del Centro Antiviolenza «Angela Morabito» dell'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS.

Giorgia Nda – Magistrato.

Elisabeth Rosanò – Testimone e figlia di vittima di femminicidio.

Le conclusioni saranno affidate a Tonia Stumpo, Consigliera di Parità della Regione Calabria.

A moderare l'incontro sarà Silvana Ruggiero, Coordinatrice alle Pari Opportunità della UIL FP – Settore Dogane

L'appuntamento sará il 28 novembre, ore 16:30 Sala Monteleone – Consiglio regionale della Calabria

Un momento di confronto, testimonianza e sensibilizzazione per ribadire che il silenzio non deve mai diventare una prigione e che chiedere aiuto è il primo passo per riconquistare la propria libertà.