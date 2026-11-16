Lavoro, diritti, giustizia sociale e pace: difendere la Costituzione significa stare dalla parte di chi lotta per un futuro più giusto. Per queste ragioni, l’ANPI – Area Metropolitana di Reggio Calabria aderisce allo sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre 2026, per:

- Contrastare la legge di bilancio del Governo, i cui provvedimenti non offrono risposte adeguate all’impoverimento di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, sempre più colpiti dall’aumento del costo della vita e dalla perdita del potere d’acquisto dei salari;

- Rivendicare un sistema fiscale equo e progressivo e maggiori investimenti nella sanità e nella scuola pubbliche, nella previdenza e nelle politiche sociali, nella sicurezza sul lavoro e nel diritto alla casa. Sosteniamo, inoltre, la necessità di contrastare la precarietà, difendere l’occupazione, rilanciare le politiche industriali e destinare le risorse pubbliche al welfare e allo sviluppo, anziché al riarmo.

Queste rivendicazioni assumono un significato ancora più urgente nel Mezzogiorno e in Calabria, dove la disoccupazione, l’emigrazione giovanile, la precarietà e la carenza di servizi continuano a negare a tante persone il diritto a un futuro dignitoso.

Lo sciopero generale si svolgerà, inoltre, in una giornata dal particolare valore simbolico, caratterizzata da una grande mobilitazione di giovani e studenti in tutta Europa, che scenderanno in piazza per chiedere, tra l’altro, un cambiamento concreto delle politiche abitative e il riconoscimento del diritto alla casa per le nuove generazioni; maggiori risorse per il diritto allo studio e per l'istruzione pubblica; un deciso no alle politiche di riarmo; il contrasto alla precarietà del lavoro; la difesa della democrazia e del diritto alla protesta.

Per l’ANPI, nata dalla Resistenza e custode dei valori dell’antifascismo, la difesa del lavoro e dei diritti sociali rappresenta una parte essenziale dell’attuazione della Costituzione, che, all’articolo 1, riconosce proprio nel lavoro il fondamento della Repubblica.

Per queste ragioni, venerdì 20 novembre saremo a Reggio Calabria al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, dei giovani e degli studenti.

Perché senza giustizia sociale non c’è piena democrazia e senza diritti non c’è libertà.