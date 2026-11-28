La Sezione ANPI Nilde Iotti di Reggio Calabria il 10 dicembre ricorda il partigiano e uomo politico Antonino Stillittano

Giovedì 10 dicembre alle ore 17:30 la Sezione ANPI Nilde Iotti renderà omaggio alla figura del partigiano Antonino Stillittano ricordandolo in un convegno che si svolgerà presso SpazioOpen sito in via Filippini 25 di Reggio Calabria. All’iniziativa prenderanno parte Filippo Sorgonà, giornalista, che avrà il compito d’introdurre il dibattito tracciando un profilo del partigiano e uomo politico; Elio Stellitano, medico, ex primario dell’Ospedale di Melito P.S. e figlio del partigiano; Giovanni Grea, componente il Comitato di Sezione della Nilde Iotti che ci parlerà della scelta di Antonino Stillittano di aderire alle formazioni partigiane che combatterono in Albania contro l’occupazione fascionazista e, infine, Patrizia Gambardella, presidente della sezione Nilde Iotti, che oltre a portare i saluti degli iscritti alla sezione coordinerà il dibattito.

L’iniziativa sarà aperta dalla proiezione di una intervista fatta ad Antonino Stellittano nel 2012 da Diego Cilio, vicepresidente della sezione Nilde Iotti, in cui l’intervistato, dopo aver ringraziato l’ANPI per l’opportunità che gli offriva, iniziava il suo racconto che da militare dell’Italia fascista era stato mandato a combattere in Albania accanto all’alleato tedesco e di come e perché dopo l’8 settembre 1943, firma dell’armistizio, scelse la strada della Resistenza unendosi ai partigiani albanesi.

Chi era Antonino Stillittano? Per gli amici e compagni Nino, nato a Fossato, Comune di Montebello Ionico (1919–2013), maestro elementare, scrittore e dirigente politico del Partito Comunista Italiano (PCI). Autore di libri storici sulla rivolta di Reggio Calabria del 1970, tra cui «Reggio capoluogo: fu vero scippo?» in cui riaffronta il tema della rivolta di Reggio, dopo averla già affrontata nel suo precedente «Era l’anno del sole non quieto» e si chiede se c’erano e quali erano gli elementi che dovevano portare all’assegnazione del capoluogo a Reggio e quindi se si può parlare di vero e proprio scippo. Utilizzando diversi contributi giornalistici, ricostruisce la storia precedente alla rivolta e alcuni suoi risvolti politici importanti.

Cosa dire ancora di Antonino Stillittano? Che «è stato uno di quei comunisti puri, venuti dalla gente, avvicinati all’impegno politico dalla crudezza della guerra e dalla forte volontà di contribuire personalmente a quel mutamento necessario, oltre che etico e non più differibile, in un’Europa lacerata dalle follie dei regimi, squassata dalle bombe, e ancora sporca del sangue di tanti giovani le cui vite erano state sacrificate sull’altare dell’ideologia. Figlio dell’Aspromonte e della dignità che soltanto la selvaggia durezza della montagna calabrese può infondere, lontano dalle utopie, autentico e concreto come solo chi ha vissuto i tristi anni della guerra può essere. Nino scelse subito da che parte stare e, dopo gli anni della guerra e, dopo gli anni della lotta partigiana, vissuti combattendo contro i nazisti in Albania, tornando al suo paese, decise senza indugio di impegnarsi nella politica locale», provinciale e regionale.