Nella ricorrenza del 20 novembre, Lorenzo Festicini richiama istituzioni, famiglie e comunità educante alla tutela concreta dei minori, chiedendo più attenzione alla fragilità, al diritto di sognare e alla libertà di esprimere la propria voce

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Lorenzo Festicini, affida a una riflessione il senso profondo di questa ricorrenza, richiamando istituzioni, famiglie e comunità educante a una rinnovata responsabilità.

«Ci sono giorni nel calendario – afferma il Garante Festicini – che non servono a celebrare ciò che abbiamo già conquistato, ma a ricordarci quello che rischiamo di dimenticare. Dire che i giovani sono il nostro futuro è spesso una scorciatoia comoda che serve a noi adulti per sentirci assolti oggi. La verità è molto più urgente: i bambini e gli adolescenti sono il nostro presente. Sono la misura esatta di quanto siamo capaci di amare senza pretendere nulla in cambio e di quanto spazio sappiamo fare alla loro fragilità».

Secondo il Garante, la tutela dei più piccoli non può ridursi a una protezione astratta o distante, ma richiede vicinanza concreta: «Spesso pensiamo che proteggere i ragazzi significhi costruirgli intorno una campana di vetro. Ma crescere non vuol dire evitare le ferite; crescere è sapere che, quando cadi, c’è qualcuno disposto a fermarsi, ad abbassarsi alla tua altezza e a dirti: “Io sono qui, non sei solo”».

Un passaggio centrale della riflessione riguarda il territorio metropolitano reggino e le sfide quotidiane che i minori affrontano: «In questa nostra terra, ogni bambino che perde il diritto di sognare, ogni adolescente che si sente invisibile o costretto a crescere troppo in fretta rappresenta una sconfitta che interpella tutti. Non basta l’indignazione del momento; serve il coraggio quotidiano della presenza, restituendo ai ragazzi il tempo dell’ascolto vero, quello in cui non guardiamo l'orologio e non abbiamo già pronta la predica».

«Il mio impegno istituzionale – conclude Lorenzo Festicini – non è quello di parlare al posto loro, ma di custodire la loro voce finché non avrà abbastanza forza per farsi sentire da sola. Una comunità si giudica da come tratta chi non ha ancora voce e ha solo bisogno di essere guardato con fiducia.

A ogni bambino e a ogni ragazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria va il mio augurio di trovare sempre adulti capaci di non spegnere mai la loro luce».