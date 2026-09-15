Si chiudono le Notti Reggine e Scirubetta dopo il successo dei concerti di Giusy Ferreri e Mimmo Cavallaro. Domani il recupero di Emis Killa. A Botteghelle il Comune ferma la giostra “Evolution”

Una città ancora in festa, con lo sguardo rivolto alla Madonna della Consolazione e, inevitabilmente, anche verso un cielo che continua a minacciare pioggia. Reggio Calabria si prepara a vivere oggi un’altra giornata intensa, l’ultima delle Notti Reggine, tra la processione della Sacra Effigie lungo corso Garibaldi, il concerto di Alessandro Mannarino, il gran finale di Scirubetta e i tradizionali fuochi sullo Stretto.

Il cuore della giornata sarà ancora una volta la Madonna, accompagnata lungo le vie del centro dalla devozione di migliaia di reggini. Una presenza che attraversa la città e le generazioni, capace di riunire famiglie, anziani, giovani e bambini intorno a una tradizione che va oltre il calendario religioso. Il passaggio della Vara lungo corso Garibaldi rappresenta uno dei momenti più intimi e partecipati della festa: un saluto, una preghiera e, per molti, una promessa affidata silenziosamente alla Patrona.

La festa civile continuerà poi in piazza Indipendenza, dove alle 22 salirà sul palco Alessandro Mannarino. Sarà il cantautore romano, con le sue sonorità popolari e mediterranee, a chiudere il programma dei grandi concerti delle Notti Reggine. Un appuntamento molto atteso, sul quale pesa però l’incognita del maltempo.

La speranza è che la pioggia conceda una tregua e che la città possa vivere senza interruzioni anche lo spettacolo pirotecnico previsto a mezzanotte all’Arena dello Stretto. I fuochi riflessi sul mare rappresentano da sempre una delle immagini simbolo della festa, il momento nel quale migliaia di persone si fermano sul Lungomare con gli occhi al cielo per salutare un’altra edizione delle celebrazioni.

Il gran finale di Scirubetta

Quella di oggi sarà anche l’ultima giornata di Scirubetta, il Festival internazionale del gelato artigianale che dal 12 settembre ha trasformato il Lungomare Falcomatà in un grande percorso tra degustazioni, incontri, ricerca e valorizzazione delle eccellenze.

Il villaggio aprirà alle 17. Alle 19 si parlerà di agricoltura, filiere, territorio e materie prime per il gelato, mentre alle 20 sarà presentato il gemellaggio tra Scirubetta e il Reggio Calabria Film Fest. Al centro dell’incontro ci sarà la “Crema reggina”, pensata come gelato identitario della città.

Alle 20.30 spazio alla presentazione delle aziende, alla consegna dei riconoscimenti e alla proclamazione dei vincitori dell’edizione 2026. Sarà l’atto conclusivo di una manifestazione che anche quest’anno ha portato sulla Via Marina maestri gelatieri, professionisti del settore e migliaia di visitatori.

Giusy Ferreri e Mimmo Cavallaro, due piazze piene nonostante la pioggia

La giornata conclusiva arriva dopo una serata nella quale Reggio ha dimostrato ancora una volta di non volersi lasciare fermare dal maltempo. Piazza Indipendenza si è riempita per il concerto di Giusy Ferreri, accolta da un pubblico numeroso che ha continuato a cantare anche quando la pioggia ha colpito durante l’esibizione.

Ombrelli aperti, persone rimaste sotto il palco e cori sui brani più conosciuti hanno accompagnato la cantante siciliana, trasformando una serata condizionata dal meteo in un grande momento di partecipazione.

Poco più avanti, a piazzale Stazione Lido, anche Mimmo Cavallaro ha richiamato una folla per il concerto inserito nel programma di Scirubetta. Tra tarantella, musica popolare e sonorità profondamente legate alla Calabria, la Via Marina è diventata una grande festa collettiva. Due palchi, due generi differenti e un’unica città riversata tra piazza Indipendenza e il Lungomare, nonostante la pioggia.

Botteghelle, sospeso l’utilizzo dell’ “Evolution”

Non mancano le novità sul fronte del Luna Park. Il Comune di Reggio Calabria ha disposto la sospensione dell’utilizzo dell’attrazione “Evolution”, installata nell’area di piazzale Botteghelle, destinata alle giostre per ragazzi e adulti. Lo stop resterà in vigore fino all’acquisizione e alla verifica favorevole della documentazione tecnica necessaria ad accertare la corretta installazione e le condizioni di sicurezza. Non si tratta, dunque, di una revoca definitiva dell’autorizzazione, ma di una sospensione cautelativa.

Alla Polizia municipale sono state affidate la notifica del provvedimento alla ditta e la verifica della sua osservanza. In caso di mancato rispetto dell’ordinanza, è prevista anche la possibilità di apporre i sigilli.

Domani il concerto di Emis Killa

La chiusura delle Notti Reggine avrà infine una coda mercoledì 16 settembre, quando Emis Killa salirà sul palco di piazza Indipendenza. Il concerto era inizialmente previsto per sabato 12 settembre, ma era stato annullato insieme allo spettacolo “Magia 90” in segno di cordoglio per la tragica morte della giovane Anthea Ranieri.

Oggi, intanto, Reggio si prepara a salutare la sua Madonna e a vivere un’altra lunga giornata. Dalla processione sul corso alla musica di Mannarino, dalla proclamazione dei vincitori di Scirubetta ai fuochi sul mare: un ultimo abbraccio collettivo, con la speranza che, almeno questa volta, la pioggia resti soltanto una minaccia.