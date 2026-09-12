«L’Università Mediterranea di Reggio Calabria si stringe con profonda commozione e dolore attorno alla famiglia di Anthea Ranieri, la giovane studentessa del secondo anno della laurea magistrale in Economia tragicamente scomparsa a causa di un drammatico incidente stradale a Reggio Calabria.

In questo momento di immensa tristezza, il Rettore Giuseppe Zimbalatti e l’intera comunità accademica, desiderano esprimere il più sincero e sentito cordoglio ai genitori, ai parenti e a quanti hanno condiviso con Anthea il percorso di vita e di studi. La perdita di una giovane vita, ricca di speranze e di futuro, lascia un vuoto incolmabile nel nostro Dipartimento e in tutto l’Ateneo.

Alla famiglia va il nostro abbraccio più caloroso e la testimonianza della nostra più sincera partecipazione al loro dolore».

Così, in una nota, l’ateneo reggino.