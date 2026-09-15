L’ex garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria: «Accogliere, ascoltare e accompagnare»

di Emanuele Mattia*

«L’inizio di un nuovo anno scolastico non coincide soltanto con il ritorno tra i banchi. Per migliaia di bambini e adolescenti rappresenta un momento di cambiamento, di nuove relazioni, aspettative e, talvolta, comprensibili preoccupazioni.

L’approfondimento recentemente pubblicato dal Gruppo CRC, che richiama le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro a scuola, offre uno spunto importante per ricordarci quanto sia necessario accompagnare con attenzione questa fase, soprattutto nei momenti di passaggio da un ciclo scolastico all’altro.

Il ritorno alla quotidianità, la ripresa dei ritmi, l’incontro con nuovi insegnanti e compagni, il timore per il rendimento o di non sentirsi pienamente parte del gruppo possono essere vissuti in maniera diversa da ciascun ragazzo. Per questo, accanto alla preparazione didattica, occorre continuare a investire sulla capacità di ascoltare, accogliere e riconoscere le emozioni dei nostri giovani, senza minimizzarne timori e difficoltà.

Come già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ritengo particolarmente significativo il richiamo a una stabile alleanza tra scuola, famiglia e territorio. Il benessere scolastico non può essere responsabilità di un singolo soggetto: è un impegno condiviso che coinvolge genitori, docenti, dirigenti, istituzioni e servizi territoriali.

La scuola deve certamente formare e trasmettere conoscenza, ma deve essere anche il luogo nel quale bambini e ragazzi imparano a conoscere se stessi, a confrontarsi con gli altri, a costruire relazioni, ad affrontare le difficoltà e a sviluppare quelle competenze umane e sociali che li accompagneranno per tutta la vita.

Una particolare attenzione deve essere rivolta a chi oggi affronta il suo primo giorno, a chi lascia la scuola dell’infanzia per entrare nella primaria, a chi passa alla scuola secondaria e a chi inizia un nuovo percorso di studi. Dietro ogni passaggio ci sono emozioni, aspettative e anche qualche paura. Agli adulti spetta il compito di accompagnare questi momenti con equilibrio, presenza e fiducia.

Ai ragazzi vorrei rivolgere soprattutto un pensiero: non abbiate paura di non essere perfetti fin dal primo giorno. La scuola è anche il luogo nel quale si può sbagliare, imparare, crescere e trovare gradualmente la propria strada. Chiedere aiuto, parlare delle proprie difficoltà e condividere ciò che si prova è parte del percorso di crescita.

Alle famiglie rivolgo l’invito ad ascoltare prima ancora di chiedere risultati. Agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il ringraziamento per il delicato compito educativo che quotidianamente svolgono. Alle istituzioni ricordo la responsabilità di garantire scuole sicure, inclusive, accessibili e capaci di non lasciare indietro nessuno.

A tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle loro famiglie, ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale della scuola rivolgo quindi il mio più sincero augurio di buon anno scolastico.

Che sia un anno di conoscenza, amicizie, curiosità e nuove opportunità. Ma soprattutto un anno nel quale ciascun giovane possa entrare a scuola sapendo di essere ascoltato, rispettato e parte di una comunità che crede nel suo futuro».

*Già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria