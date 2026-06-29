«Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento a Sorical per l’intervento risolutivo che ha consentito il ripristino della regolare erogazione idrica negli abitati di San Salvatore e Cataforio.»

Lo dichiara Antonino Ripepi, Consigliere della Seconda Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria.

«Per anni le nostre comunità hanno dovuto affrontare continui e rilevanti disservizi idrici, con significativi disagi per famiglie e attività economiche. La sostituzione della pompa di sollevamento rappresenta un intervento determinante, che restituisce serenità ai cittadini e dimostra come, attraverso il dialogo e la collaborazione istituzionale, sia possibile risolvere criticità protrattesi nel tempo.

Un particolare ringraziamento desidero rivolgerlo al geom. Francesco Berna, responsabile Sorical per il territorio, che ha seguito con grande disponibilità, professionalità e senso di responsabilità tutte le fasi dell’intervento, mantenendo un costante confronto con il sottoscritto e con il "Presidente Muraca" e con la comunità locale. A lui e a tutto il personale Sorical va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

Questo risultato rappresenta un segnale significativo per le nostre comunità. Da parte mia continuerò a svolgere il ruolo di Consigliere circoscrizionale con impegno e senso di responsabilità, ascoltando i cittadini e collaborando con tutti gli enti competenti affinché anche le ulteriori criticità del territorio possano trovare soluzioni concrete e durature. Ritengo inoltre che alcune recenti prese di posizione sull’argomento siano state avanzate in maniera pretestuosa e rappresentino una chiara strumentalizzazione politica, lontana dalle reali esigenze dei cittadini. È singolare, infatti, che chi ha governato per 12 lunghi anni senza farsi vedere nei territori si ricordi solo oggi di essere vicino alle comunità locali.»