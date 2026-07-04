Stella Morabito e Carlo Oliva hanno ricevuto il celebre riconoscimento della Paul Harris Fellow. Autorevoli attestati sono stati conferiti anche a Ferdinando Petrelli e Sofia Ciappina, per l'attività prestata nei vari progetti distrettuali.

Si è concluso uno splendido anno sociale che ha visto il coinvolgimento di tantissimi rotariani, caratterizzato da numerosi services e progetti in diversi ambiti, capaci di entrare nel cuore della comunità calabrese.

Il momento che ha inteso cristallizzare l'anno sociale giunto al termine è stato il Congresso del Rotary Distretto 2102 Calabria, svoltosi a Praia a Mare, una congiuntura indimenticabile condiviso alla presenza di Katerina Kotsali Papadimitriou e di Maurizio Mantovani.

Grande soddisfazione anche per il Rotary Club Palmi, che ha ricevuto importanti riconoscimenti. La Presidente Leda Badolati ha ricevuto una targa di riconoscimento per l’attività svolta nel corso dell’anno rotariano 2025-2026 ”per la straordinaria leadership, l'instancabile dedizione e l'esemplare spirito di servizio" è quanto si legge nel corpo della motivazione.

Prestigiose onorificenze sono state, inoltre, conferite a diversi soci del Club: Stella Morabito e Carlo Oliva hanno ricevuto il celebre riconoscimento della Paul Harris Fellow. Autorevoli attestati di riconoscimento sono stati conferiti anche a Ferdinando Petrelli e Sofia Ciappina, per l'attività prestata nei vari progetti distrettuali.

Un anno rotariano straordinario, ricco di risultati e obiettivi raggiunti, guidato con competenza e passione da Dino De Marco, Governatore del Rotary Distretto 2102 per l’anno rotariano 2025-2026.

Un percorso di impegno, servizio e condivisione che testimonia concretamente i valori del Rotary e l’impatto positivo che l’azione rotariana continua ad avere sul territorio e sulle comunità.