Il vicesindaco e assessore alla cultura Comune di Caulonia: «Grazie di cuore alla maestra Franco che non ha voltato lo sguardo, e alla Polizia Municipale e all'Asp per la professionalità e la sensibilità dimostrate»

« Un'insegnante del nostro territorio, passeggiando sulla spiaggia, ha notato un gabbiano ferito. Invece di proseguire oltre, si è fermato, lo ha messo in sicurezza e ha subito dato l'allarme contattando il sottoscritto e la polizia municipale. Un semplice , ma che dice molto gesto di come guardare al mondo che ci circonda, anche quando si tratta della vita di un piccolo animale in difficoltà.

Da lì – racconta Giovanni Maiolo, vicesindaco e assessore alla cultura Comune di Caulonia – si è messa in moto una macchina fatta di persone attente e disponibili. La comandante della nostra Polizia Municipale Serena Scuderi, con la stessa sensibilità verso il benessere animale, ha contattato immediatamente l' Asp, che ha risposto con prontezza inviando il proprio personale a recuperare il gabbiano ea prendersene cura.

Nel giro di poco tempo, grazie alla collaborazione tra una cittadina attenta e le nostre istituzioni, un animale ferito ha trovato aiuto e assistenza.

Episodi come questo, apparentemente piccoli, ci ricordano una cosa importante. Quando cittadini e istituzioni lavorano insieme, con occhi attenti e cuore aperto, anche l'imprevisto trova una soluzione. Un grazie di cuore alla maestra Franco che non ha voltato lo sguardo, e alla Polizia Municipale e all'Asp per la professionalità e la sensibilità dimostrate.

C'è una storia cara a grandi e piccini, creata da uno degli scrittori che più hanno segnato la mia formazione, che racconta qualcosa di molto simile. Ne "La gabbianella e il gatto" di Luis Sepúlveda , il gatto Zorba fa una promessa a una gabbiana piùnte: proteggerne l'uovo, non mangiarlo, farlo schiudere e insegnare alla piccola a volare. Una promessa che, da sola, un gatto potrebbe non mantenere e che infatti viene portata a termine grazie a un intero porto di gatti diversi tra loro, ciascuno con il proprio compito, uniti da un patto di responsabilità verso una vita che non era "affar loro".

È la stessa logica che ha salvato il nostro gabbiano. Nessuno aveva l'obbligo di fermarsi, di attivarsi, di intervenire, eppure ognuno lo ha fatto. E come scrive Sepúlveda "vola solo chi osa farlo", un insegnamento che vale per i gabbiani, ma anche per le comunità.