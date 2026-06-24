Il 30 giugno la celebrazione del Patrono del Corpo riunirà istituzioni, operatori penitenziari e cittadini. Un momento dedicato ai valori della legalità, della speranza e della vicinanza dello Stato ai territori più fragili

In occasione della ricorrenza di San Basilide, Patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria, si svolgerà il prossimo 30 giugno 2026, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Aurelio Vescovo, nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, la celebrazione commemorativa, religiosa e istituzionale, promossa dalla Direzione degli Istituti Penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria.

Alla celebrazione prenderanno parte, insieme al Reparto di Polizia Penitenziaria degli Istituti Penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, anche i Reparti di Polizia Penitenziaria degli istituti penitenziari di Laureana di Borrello, Locri e Palmi, nonché il personale di Polizia Penitenziaria dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, a testimonianza dell'unità e della condivisione dei valori che caratterizzano il Corpo.

L'iniziativa vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e della cittadinanza, in un momento di riflessione dedicato ai valori del servizio, della legalità e della speranza che ispirano quotidianamente l'operato delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria.

La scelta di celebrare il Santo Patrono nel quartiere di Arghillà riveste un significato particolarmente importante. Attraverso questa iniziativa, l'Amministrazione Penitenziaria intende testimoniare concretamente la vicinanza delle istituzioni a un territorio che, pur segnato da fragilità e criticità sociali, è ricco di energie positive, di famiglie, di associazioni e di cittadini che ogni giorno lavorano per costruire opportunità di crescita e di riscatto.

La presenza dello Stato assume infatti il suo valore più autentico proprio nei luoghi dove maggiore è il bisogno di ascolto, fiducia e partecipazione. In questo senso, la celebrazione di San Basilide vuole rappresentare un segnale di attenzione e di impegno verso una comunità che guarda al futuro con responsabilità e speranza.

Un significato ulteriore deriva dalla presenza nel territorio del plesso penitenziario “Arghillà”, che fa capo alla Direzione degli Istituti Penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, nel quale prestano servizio numerosi appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, i quali vivono quotidianamente la realtà sociale di Arghillà e dell'intera area nord della città, rappresentando un presidio costante di legalità e di vicinanza alle istituzioni.

La ricorrenza rappresenterà anche l'occasione per richiamare il significato del motto della Polizia Penitenziaria, «Despondére spem munus nostrum», poiché la missione istituzionale del Corpo è proprio quella di «Garantire la speranza», principio che si esprime non solo nel garantire la sicurezza penitenziaria ma anche nel contribuire ai percorsi di recupero, responsabilizzazione e reinserimento sociale delle persone affidate alla custodia dello Stato.

Attraverso questa celebrazione, il Corpo di Polizia Penitenziaria rinnova il proprio impegno al servizio della collettività, della giustizia e della legalità, riaffermando il valore della presenza delle istituzioni nei territori e la centralità della persona nei percorsi di crescita e inclusione sociale.