Settanta studenti di sette istituti superiori si sono confrontati su progetti concreti nell’iniziativa che coinvolge la Fondazione MASK ITS Academy, il Comune e Gruppo Stratego

Settanta studenti, sette istituti superiori, una giornata per trasformare un’idea in un progetto. San Ferdinando ha ospitato la tappa calabrese di IMPACT, il progetto itinerante che porta gli ITS Academy nelle scuole italiane con esperienze di orientamento, innovazione e formazione sul campo.

Divisi in squadre, i ragazzi hanno affrontato le sfide lanciate da Strategodigital.com, dalla Fondazione MASK ITS Academy e dal Comune di San Ferdinando. Hanno lavorato su project work concreti, mettendo in gioco creatività, spirito di squadra e attitudine imprenditoriale. Al tavolo c’erano scuola, imprese e istituzioni locali, con la supervisione degli esperti di Gruppo Stratego società benefit.

Hanno partecipato studenti dell’Istituto Omnicomprensivo «Bruno-Vinci», dell’IIS «Nicola Pizi», dell’ITE «Raffaele Piria-Ferraris / Da Empoli», dell’IIS «Gemelli Careri» di Oppido, dell’ITIS «Michele Maria Milano», dell’IIS «L. Nostro – L. Repaci» e dell’IIS «Ten. Col. Giovanni Familiari».

«Iniziative come queste aiutano i giovani ad avere fiducia in sé stessi e a scoprire il proprio potenziale», ha detto Domenico Vecchio, presidente della Fondazione MASK ITS Academy. «Abbiamo bisogno di loro, della loro freschezza e della loro voglia di fare. La Calabria offre tante opportunità: il nostro compito è far incontrare domanda e offerta di lavoro».

Al centro della giornata c’era il modello degli ITS Academy: percorsi post-diploma costruiti insieme alle aziende per formare i profili tecnici che il mercato cerca e che spesso non trova.

«Vedere i ragazzi impegnati nei project work è sempre un’emozione. Il loro entusiasmo è contagioso», ha raccontato Domenico Napoli, direttore della Fondazione. «Per questo continuiamo a fare orientamento. I nostri percorsi sono progettati con le aziende, che hanno bisogno di risorse specializzate e sono pronte ad accogliere i ragazzi in stage. È un’opportunità concreta per formarsi e lavorare sul nostro territorio».

In una regione che ogni anno vede partire migliaia di giovani, la scommessa è chiara: dimostrare che restare può essere una scelta, non un ripiego. Ed è una scommessa che a San Ferdinando parte da lontano.

«Questa giornata prosegue il percorso avviato con “Calabria in Sviluppo”, il roadshow con cui abbiamo portato orientamento e cultura d’impresa nelle scuole del territorio», ha spiegato Domenico Vecchio. «Un modello nato qui, in Calabria, per coinvolgere i giovani e avvicinarli alle imprese. Oggi, con IMPACT, quel modello è diventato nazionale: è la dimostrazione che anche dal Sud possono nascere esperienze di innovazione capaci di fare scuola in tutto il Paese».

Con la tappa di San Ferdinando, IMPACT prosegue il suo viaggio nazionale per avvicinare gli studenti all’istruzione tecnologica superiore e rafforzare il legame tra formazione, imprese e territori.

IMPACT (Innovation, Management and Professional Awareness for Career Talent) è promosso dalla rete nazionale degli ITS Academy dei Servizi alle Imprese ed è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5.