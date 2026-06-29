Dopo i gravi danni causati dal ciclone Henry e mesi di intenso lavoro per superare difficoltà tecniche e amministrative, la Riviera Laurentina è di nuovo pienamente fruibile, pronta ad accogliere cittadini e visitatori per una nuova stagione

«Dopo i gravissimi danni provocati dal ciclone Henry dello scorso gennaio e dopo mesi di difficoltà, ostacoli e complesse procedure amministrative, oggi possiamo finalmente annunciare con orgoglio che il lungomare e le spiagge di San Lorenzo tornano pienamente fruibili.

Non è stato un percorso semplice. La nostra Amministrazione – si legge nella nota diffusa – ha dovuto affrontare un lungo periodo senza Ufficio Tecnico, superare numerose criticità burocratiche e rimettere in moto una macchina amministrativa che sembrava essersi fermata. Ma non ci siamo mai arresi.

Anche se con un ritardo che comprendiamo e di cui ci scusiamo sinceramente con tutti i cittadini e gli operatori economici, oggi restituiamo alla comunità un patrimonio che appartiene a tutti noi.

La Riviera Laurentina torna a splendere e a ricoprire il ruolo che ha sempre avuto: una delle mete balneari più amate, frequentate e apprezzate dell’intera provincia.

Un augurio speciale va ai nostri imprenditori balneari che, dopo l’espletamento del bando di gara, riapriranno gli stabilimenti e, con la professionalità e la passione che li contraddistinguono da sempre, sapranno offrire accoglienza, servizi e qualità ai tanti visitatori che sceglieranno San Lorenzo.

A nome dell’Amministrazione Comunale desidero rinnovare le nostre scuse per i disagi vissuti in questi mesi, ma soprattutto rivolgere un invito a tutti: tornate a vivere il nostro mare, le nostre spiagge e la nostra splendida costa.

Vi aspettiamo per trascorrere insieme un’estate all’insegna della serenità, del divertimento e della bellezza che solo San Lorenzo sa regalare».