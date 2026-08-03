Grande partecipazione alla seconda edizione della manifestazione: famiglie, giovani talenti e pubblico insieme per celebrare valori, condivisione e speranza nel futuro

Una piazza gremita, applausi sinceri, emozioni condivise e tanti sorrisi. Sabato 2 agosto si è svolta la seconda edizione del «San Procopio's Got Talent», una manifestazione che ha saputo trasformare una semplice serata estiva in un autentico momento di comunità.

L'evento, organizzato con passione e dedizione da Maria Posterino, Carmelo Marafioti e Adelina Russo, ha confermato quanto la forza di un paese risieda nella capacità di coinvolgere le persone, creando occasioni di incontro, crescita e condivisione.

A rendere speciale la serata è stata innanzitutto la straordinaria partecipazione delle famiglie. Genitori, nonni, fratelli e amici hanno accompagnato e sostenuto i giovani protagonisti, regalando loro il bene più prezioso: la fiducia. Numerose anche le presenze provenienti dai paesi vicini, segno che quando si organizzano eventi autentici e ricchi di valori, i confini geografici diventano irrilevanti.

Ma i veri protagonisti sono stati loro: i bambini e i ragazzi. Con il loro coraggio nel salire sul palco, con la spontaneità dei loro sorrisi, con la capacità di emozionarsi ed emozionare, hanno ricordato a tutti che il talento non si misura soltanto con una voce, una danza o una performance. Il talento più grande è avere il coraggio di mettersi in gioco, di credere in sé stessi e di condividere le proprie passioni davanti agli altri.

Ogni esibizione è stata un piccolo messaggio di speranza. In un tempo in cui troppo spesso i giovani vengono raccontati attraverso le difficoltà e le fragilità, questa serata ha mostrato il loro volto più bello: quello dell'impegno, della fantasia, della determinazione e della voglia di costruire qualcosa di positivo.

I bambini rappresentano davvero l'anima più pura della nostra società. Sono il terreno più fertile sul quale seminare i valori della legalità, della cultura, del rispetto e della solidarietà. Se vogliamo una comunità migliore, è su di loro che dobbiamo investire tempo, energie ed esempi concreti. Sono il vero humus nel quale coltivare i sogni e, insieme ai sogni, la speranza di un futuro più umano e più giusto.

Questa manifestazione offre anche una riflessione agli adulti. I bambini osservano ogni nostro gesto, imparano più da ciò che facciamo che da ciò che diciamo. Educare significa esserci, incoraggiare senza sostituirsi, accompagnare senza imporre, applaudire ogni passo avanti senza trasformare ogni sfida in una competizione. Quando un'intera comunità si stringe attorno ai propri giovani, il messaggio che arriva è potente: nessuno cresce da solo.

Gli organizzatori desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, a chi ha lavorato dietro le quinte, ai partecipanti, alle famiglie e al caloroso pubblico che ha riempito la piazza con entusiasmo e affetto. Ognuno ha contribuito a rendere questa seconda edizione una festa autentica.

Alla fine non c'è stato un solo vincitore, perché hanno vinto tutti: i ragazzi che hanno avuto il coraggio di salire sul palco, le famiglie che li hanno sostenuti, il pubblico che ha applaudito ogni esibizione e un'intera comunità che ha scelto di credere nei propri giovani.

Come ha ricordato il parroco di San Procopio, don Gianni Madafferi, citando don Antonio Mazzi: «I sogni sono sempre giovani, non smettete mai di sognare».

È forse questo il messaggio più bello lasciato dal «San Procopio's Got Talent»: continuare a credere nei ragazzi significa credere nel futuro. Perché i sogni hanno bisogno di qualcuno che li custodisca, ma soprattutto di una comunità che li aiuti a diventare realtà.

L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno: più forti, più maturi, ma con la stessa meravigliosa capacità di sognare.