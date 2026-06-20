Questa mattina la presentazione nella sala conferenze del Museo archeologico nazionale della città dello Stretto. Destinatari sono i reggini che tornano e che partono per le vacanze affinché diano un sostegno alla sanità del loro territorio

Quest’anno più che mai occorre rafforzare l’appello alla donazione del sangue. L’estate ormai arrivata segue una dura stagione in cui le scorte di sangue in ospedale a Reggio sono state scarse. Dunque l’emergenza non inizia adesso ma continua con l’aggravante del decremento consueto di questi mesi a causa delle partenze per le vacanze senza avere donato prima. C’è però, a fare da contraltare, anche il fenomeno del ritorno per le vacanze nel nostro bellissimo territorio sul mare di chi lavora e studia fuori. Un ritorno che chiama, pure esso, a un gesto di responsabilità e generosità verso quella terra che richiama per gli affetti e le bellezze e che ha bisogno del contributo di tutti. Ma occorre sollecitare a offrire il proprio braccio per quel prossimo la cui malattia non conosce vacanza.

Da qui il claim della campagna dall’Avis provinciale OdV di Reggio Calabria “Sangue del mio sangue”, un nuovo, forte e accorato appello lanciato da una location di eccezione, ossia la sala conferenze del Museo Archeologico nazionale, per focalizzare l’attenzione sull’appartenenza al territorio, alla sua storia, alla sua bellezza e anche alla sua sanità, e su identità e radici profonde che donatori e donatrici dimostrano di avere tornando nella città di origine. Un richiamo che va alimentato anche custodendo con il gesto della donazione la vita di chi qui vive e di chi non va in vacanza perchè sta male.



«Chi dona il sangue non compie un semplice atto di volontariato formale, ma si prende concretamente cura della propria terra e della propria gente. Donare è un atto di cittadinanza attiva. Il claim usato per questa campagna “Sangue del mio sangue” ha un forte richiamo identitario, di appartenenza a questa terra, sempre pronta ad accogliere e che ci chiede di apprezzarne la bellezza anche con questo atto di generosità e responsabilità», sottolinea la presidente dell’Avis provinciale odv di Reggio Calabria, Vanna Micalizzi.

«Da questa cornice così importante ribadiamo che il sangue, preziosa risorsa che garantisce al Gom di operare, curare e salvare vite e che la sua donazione, in quanto atto di solidarietà, è anche un atto che genera bellezza. Dobbiamo capire che se vogliamo una sanità di qualità, dobbiamo necessariamente donare il sangue che assicura l'85% delle prestazioni sanitarie erogate dal Gom. Senza sangue anche la migliore sanità va al collasso», ha ribadito Alfonso Trimarchi, direttore dell’unità operativa complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale centro Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.



Destinatari della campagna sono, con il residente invitato a proteggere la propria comunità proprio nel momento in cui il bisogno sanitario aumenta, anche chi studia e lavora fuori sede che ritorna e chi è in partenza. Per chi torna, poster ad alto impatto saranno posti in Aeroporti e Stazione, per il residente cartellini informativi saranno posizionati sui tavoli di bar e lidi. Chi parte partenza sarà sensibilizzato attraverso campagne social mirate e bacheche fisiche anche all’università Mediterranea.



Il claim "Sangue del mio sangue” è visibile in tutti i luoghi di arrivo e partenza per le vacanze e con esso il QR Code che lancia il secondo aspetto della campagna, quello dell'immediatezza cioè la prenotazione alla donazione che è immediata e che non intralcia il periodo delle ferie o il momento di svago nel periodo estivo.

«Inquadrandolo con il proprio smartphone, si apre una piattaforma – spiega il collaboratore di Avis Provinciale Reggio, Giuseppe Paviglianiti - e il cittadino attiva istantaneamente una chat WhatsApp diretta con lo staff di Avis Provinciale tramite un messaggio precompilato. Il meccanismo consente di prenotare in soli 10 secondi uno slot orario "Fast-Track" nella fascia mattutina, eliminando del tutto i tempi d'attesa».

Insomma "Alle 8:00 doni, alle 9:00 sei in spiaggia. La generosità è veloce" e solo venti minuti complessivi per compiere il gesto che può salvare una vita e poi tornare alle proprie vacanze.

Con questa iniziativa, l'Avis Provinciale di Reggio Calabria punta a strutturare una rete di solidarietà e di compensazione capillare che colleghi attivamente tutti i comuni del territorio metropolitano, dal litorale jonico e tirrenico fino alle aree interne dell'Aspromonte. L'obiettivo è coordinare in tempo reale le risposte alle chiamate d'emergenza: qualora una specifica sede o centro trasfusionale registrasse la carenza improvvisa di un particolare gruppo sanguigno, l'Avis Provinciale mobiliterà tempestivamente i donatori dei comuni limitrofi attraverso avvisi social mirati. Perché, da Scilla a Bova, da Reggio a Locri, ogni vita salvata appartiene alla stessa grande famiglia.