C’è anche Sant’Ilario dello Ionio tra i 26 comuni calabresi che fanno parte di “Ripopola Calabria”, il programma regionale che punta a rivitalizzare i piccoli borghi attraverso il recupero del patrimonio abitativo pubblico e l’accoglienza di nuovi abitanti. L’obiettivo è favorire nuovi insediamenti abitativi in Calabria, offrendo a persone e famiglie provenienti da fuori regione la possibilità di trasferirsi stabilmente nella nostra regione.

Attraverso finanziamenti regionali saranno recuperati immobili pubblici per un successivo affidamento in comodato d’uso gratuito per dieci anni a quanti ne faranno richiesta da fuori regione, scegliendo così di trasferirsi qui. La misura favorisce l’arrivo di nuove famiglie, giovani professionisti, lavoratori in smart working e persone interessate a costruire il proprio futuro nei piccoli centri calabresi.

Cinquanta le abitazioni messe a disposizione, di cui una a Sant’Ilario dello Ionio: un’abitazione di 82 metri quadri, ubicata nel centro storico di Condojanni, che sarà interessata dall’intervento di riqualificazione finanziato nell’ambito del programma.

«La partecipazione a “Ripopola Calabria” rappresenta un’opportunità importante per il nostro Comune. Il recupero di un’abitazione e la successiva assegnazione a dei beneficiari del progetto sono passi concreto per attrarre persone, energie e nuove possibilità per il comprensorio. L’arrivo di nuovi residenti andrà a rafforzare il tessuto sociale e a riattivare spazi e relazioni della comunità – dichiara il sindaco Pasquale Brizzi – Nella nostra cittadina, oltre a un immobile ristrutturato e gratuito per 10 anni, i beneficiari troveranno un luogo dove vivere una dimensione tranquilla ma a pochissima distanza dai grandi centri della Locride, avendo tutti i benefici derivanti da una comunità accogliente, naturalmente vocata alle relazioni e alla condivisione».

Il programma è rivolto a persone maggiorenni che risiedono fuori dalla Calabria da almeno tre anni e che intendono trasferire stabilmente la propria residenza in uno dei Comuni aderenti. Possono presentare domanda cittadini italiani, compresi gli iscritti all’AIRE, cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti di soggiorno. La selezione prevede criteri di premialità per specifiche categorie, tra cui emigrati calabresi intenzionati a rientrare, famiglie con figli, giovani coppie, lavoratori in smart working, lavoratori autonomi e professionisti della cultura e della creatività, con particolare attenzione alle persone con disabilità.