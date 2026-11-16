Il partito assicura presenza e pieno sostegno alle ragioni della protesta in tutte e sei le piazze calabresi

Il Partito della Rifondazione Comunista della Calabria, in vista dello sciopero generale e della giornata di mobilitazione proclamati dalla CGIL per venerdì 20 novembre 2026, conferma la propria presenza attiva e il pieno sostegno alle ragioni della protesta in tutte e sei le piazze calabresi interessate: Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Lamezia Terme.

«Di fronte a un governo che, in nome di un’economia di guerra, sacrifica lo stato sociale, ignora l’emergenza salariale e taglia risorse a sanità, scuola e servizi pubblici per inseguire la folle corsa al riarmo, è necessario costruire una forte risposta sociale e politica» si legge nella nota diffusa dal partito calabrese.

Con la presenza nelle manifestazioni territoriali calabresi Rifondazione rivendica lavoro dignitoso e salari adeguati, la difesa della scuola e dell’università pubblica, la tutela della sanità pubblica, delle pensioni e dei beni comuni.

«Finanziare tutto questo senza colpire chi vive del proprio lavoro è possibile. Per questo abbiamo promosso e portato avanti in questi mesi la campagna “1% Equo”, una proposta concreta di imposta progressiva sui grandi patrimoni, rivolta esclusivamente all’1% più ricco della popolazione. Una misura capace di recuperare importanti risorse da reinvestire nella sanità pubblica, nell’istruzione, nei salari, nei servizi sociali e nella transizione ecologica».

Si tratta di una proposta che, spiegano da Rifondazione comunista, trova oggi una significativa convergenza anche nelle posizioni espresse dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha rilanciato la necessità di un contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze, a carico dell’1% più ricco del Paese, per recuperare risorse da destinare ai bisogni collettivi. «Una conferma importante della necessità di mettere al centro dell’agenda politica la giustizia fiscale e la redistribuzione della ricchezza. Riteniamo fondamentale saldare le lotte sociali, quelle per il lavoro e per i diritti con la mobilitazione contro la guerra e il riarmo. Non possiamo accettare che si trovino miliardi per le spese militari mentre si continuano a negare risorse e risposte concrete ai bisogni delle persone».