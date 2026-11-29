Un paio di giorni fa, con il suo inconfondibile stile comunicativo, il Presidente Roberto Occhiuto ha annunciato nuovi finanziamenti per creare o ristrutturare B&B in Calabria. Un messaggio cool diretto ai giovani calabresi: aprite un’attività ricettiva, restate qui, la Regione vi dà fino a 250 mila euro. Che non è il contributo massimo erogato, ma il tetto massimo dell'investimento ammissibile.

Un bando già visto dietro l'annuncio

Eppure, grattando appena la superficie, si scopre che il bando non è nuovo: è la Linea 2 del maxi-avviso sull’accoglienza turistica dedicata all’extra-alberghiero, aperta da marzo 2025. 10 milioni di euro residuali, a fronte dei 40la Linea 1 stanziati sull’alberghiero appannaggio dei grandi gruppi. Un avviso, quello richiamato da Occhiuto, che come tanti altri, funziona come contributo a fondo perduto in conto capitale a rendicontazione. Per cui se si è provvisti della liquidità per anticipare le spese, bene. Altrimenti pippa! Più che un incentivo al right to stay, il fuori tutto di un avviso che non ha avuto molta fortuna. Ma i soldini di Bruxelles vanno utilizzati, lo sa bene il Presidente, non tanto e non solo per un puntiglio reputazionale, quanto per il ben più cruciale raggiungimento dei target di spesa.

La promozione non basta senza un piano

Ora, al di là di questi tecnicismi, l’annuncio rappresenta l’ulteriore tassello di un mosaico precario per una Regione che spesso la butta in caciara. Perché a Germaneto, dove spesso si zoppica nella programmazione e nella pianificazione strategica, capita di rivolgersi più a operazioni di revirgination, destination marketing, storytelling e prime serate RAI che a visioni di lungo periodo. Parafrasando, abbiamo imparato a vendere pentole, ma non a tradurre un’indubbia e innata capacità di accogliere in un piano strutturale e strutturato del turismo.

Il nodo tra rotte aeree e posti letto

È pur vero che i due governi Occhiuto, sull’intuizione della bonanima Santelli, hanno lavorato con merito per sottrarre la Calabria all’isolamento, puntando sul potenziamento del sistema aeroportuale con operazioni simil-aiuti di Stato. Nuove rotte e nuovi vettori low cost hanno riempito gli scali di Reggio, Lamezia e Crotone, portando quello dello Stretto a un +56,7% di passeggeri nell’ultimo anno. Ma manca sempre un pezzo, quello più importante onde evitare di configurarci come un mero CPT del turismo mordi e fuggi: pianificazione e strategia di lungo periodo che mal si conciliano con operazioni di capitalizzazione veloce del consenso. I voli erano visibili e spendibili. I nuovi posti letto, meno. Quindi si è puntato più a comunicare e lanciare i primi che a metterli a sistema con i secondi in un più vasto piano coerente con un indirizzo politico chiaro e concertato con imprese, associazioni di categoria, enti di formazione e sindacati.

Tempi sfasati tra incentivi e ricettività

Lo dimostrano i fatti. Prima del maxi-avviso da 50 milioni del marzo 2025, erano state messe in campo misure tampone o settoriali: dagli strascichi dei ristori post-pandemici di Accogli Calabria fino al bando da circa 16 milioni per i Family Hotel, pensato più per riqualificare strutture già esistenti che per creare nuova capacità di accoglienza. Parallelamente, invece, la macchina amministrativa correva a tutt’altra velocità sugli incentivi ai vettori — i 47 milioni di Destinazione Calabria, di cui circa 14 liquidati nel 2025 tramite SACAL, oltre ai 40 appena rimodulati sul POC. Solo un anno dopo l’avvio degli incentivi, è stato aperto uno sportello organico per ampliare davvero l’offerta ricettiva: una scelta che, tra istruttorie e cantieri da ventiquattro o trentasei mesi, determinerà la reale disponibilità di posti letto non prima di due o tre anni.

I numeri del turismo mordi e fuggi

Nel frattempo la Calabria registra la tariffa media più bassa d’Italia: 84,89 euro a notte contro una media nazionale di 127,59. Gli italiani che ci scelgono spendono appena 38 euro al giorno rispetto ai 58 della media nazionale. E se negli ultimi quattro anni gli arrivi sono esplosi, i pernottamenti effettivi sono cresciuti solo del 4,9%. Quindi la gente arriva, morde e fugge. Reggio è un caso emblematico: con il 28% della popolazione regionale concentra appena il 10% dei posti letto (poco più di 20.500 su quasi 200mila regionali, cioè 40 posti letto ogni mille abitanti contro i 329 di Vibo).

L'interrogativo sul modello di destinazione

Si dirà: siamo solo all’inizio, da qualche parte dovevamo pur partire e abbiamo scelto il metodo induttivo. Passi pure questo. Ma l’enorme punto interrogativo resta: che tipo di destinazione immaginiamo per la Calabria? Una risposta può venire dalla recente dichiarazione in cui Francesco Cannizzaro ha annunciato di aver avviato l’iter per la delocalizzazione di alcuni istituti scolastici con l’obiettivo di liberare alcuni immobili storici del centro di Reggio per destinarli all’hotellerie di qualità. Basta? No. Perché il turismo non si fa (solo) coi posti letto, ma con obiettivi specifici, scelta dei target, analisi di mercato, studio della concorrenza. A Cannizzaro, in ogni caso, va il merito di provare a chiudere la stagione del tanto al chilo per aprirne una che si pone quesiti di metodo.

L'interrogativo sul modello di destinazione

Con quali competenze e con quale governance resta ancora un mistero. Perché nelle vagonate di fondi messi a bando per il turismo non c’è stato un solo euro vincolato alla formazione linguistica, al management alberghiero o all’innalzamento degli standard professionali. Basta guardare al totale far west in cui versano settori come quello del tourism operator o delle guide turistiche. Nel primo caso con una Regione che di fatto si sostituisce agli operatori del turismo. Nel secondo, con una categoria vittima dell’abusivismo, priva di un raccordo organico con le strategie di promozione regionale – quali? - e alla mercé di un laissez faire fuori da qualsiasi perimetro di legalità. Di questo parleremo ancora.

Oltre la stagione degli incentivi

La Calabria ha bisogno di uscire dal proprio de-sviluppo, ma non lo farà trasformandosi in un dormitorio a basso costo per viaggiatori del fine settimana. Per due ragioni. Primo: non può pensare di fondare la propria economia, già fragile, sul pilastro di un turismo raffazzonato che al primo schiocco di un COVID crolli come un castello di carte. Secondo: senza un sistema vero – servizi, trasporti, cultura e professionalità – a sostegno di un incoming che non è strutturale, non c’è turismo che tenga. Perché quando il tempo delle vacche grasse si esaurirà e i rubinetti degli incentivi a rotte e compagnie low cost verranno chiusi, non ci resterà che fermarci a guardare piste e aerostazioni vuote.