Un anno intenso, segnato da risultati concreti e da un forte richiamo ai valori sociali. È questo il quadro delineato dal consigliere Scordo nel suo intervento di bilancio del 2025, un discorso appassionato in cui la parola “dignità” è risuonata più volte come filo conduttore dell’azione amministrativa.

Al centro dell’intervento, la stabilizzazione dei tirocinanti del Comune di Seminara, un passaggio storico per decine di lavoratori che, dopo oltre un decennio di precariato, hanno finalmente firmato il loro contratto. Un momento carico di significato umano e sociale, sottolineato dallo stesso consigliere, che ha voluto rivolgere un pensiero particolare ai padri e alle madri di famiglia coinvolti. Un risultato raggiunto in piena sintonia con la linea espressa dal sindaco Giovanni Piccolo, che nei mesi scorsi aveva dichiarato con fermezza: «Se dobbiamo mandare loro a casa, meglio andarcene noi».

Non meno importante il ringraziamento rivolto ai giovani del servizio civile, protagonisti silenziosi ma fondamentali della vita cittadina. Durante l’anno hanno garantito servizi essenziali come il taxi sociale e il supporto alla mensa scolastica, ricevendo un sentito applauso richiesto dallo stesso Scordo, a nome dell’intera comunità.

Nel corso del suo intervento, il consigliere ha poi illustrato una serie di iniziative e progetti legati alla sua delega. Tra questi, l’inserimento del portale turistico e culturale all’interno del sito ufficiale del Comune, strumento pensato per valorizzare e promuovere le ricchezze del territorio.

Particolarmente significativa anche la convenzione siglata con il Dibest dell’Università di Cosenza, grazie alla quale ogni anno studenti e studentesse arrivano a Seminara per contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico locale, rafforzando il legame tra formazione e territorio.

Sul fronte della valorizzazione delle eccellenze locali, Scordo ha ricordato l’approvazione del marchio DeCO per i prodotti artigianali, un passo importante per tutelare e promuovere l’identità produttiva della cittadina. A questo si aggiunge l’istanza presentata al Ministero delle Imprese per l’inserimento di Seminara nel Consiglio nazionale ceramico, riconoscimento che consoliderebbe ulteriormente il ruolo della città come punto di riferimento nel settore.

Guardando al futuro, tra i prossimi obiettivi figura il recupero del palco musicale della banda cittadina, situato in Piazza Vittorio Emanuele III. Un intervento che sarà realizzato in collaborazione con il Rotaract, nell’ambito di un accordo condiviso con l’amministrazione comunale.

Infine, spazio anche alle “piccole grandi” iniziative, come l’installazione del pannello della toponomastica nella piazza centrale, pensato per agevolare l’orientamento dei visitatori e migliorare l’accoglienza turistica.

Un bilancio, quello tracciato dal consigliere Scordo, che mette al centro le persone, il lavoro e la valorizzazione del territorio, delineando un percorso amministrativo orientato alla crescita e alla dignità della comunità di Seminara.