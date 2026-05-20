È la studentessa della 3^ D del Polo Tecnico Professionale “Dea Persefone-Zanotti Bianco” sez. Istituto Alberghiero di Siderno Anisa Maatlob, la vincitrice della prima edizione del concorso di scrittura creativa “Armando La Torre”, la cui cerimonia di premiazione ha avuto luogo venerdì 15 maggio in una sala consiliare gremita di studenti e cittadini.

Il suo elaborato intitolato “Io sto ancora arrivando” è stato premiato con la consegna della pergamena da parte del Sindaco Mariateresa Fragomeni e la somma di 600 euro. Ha preceduto Brigida Buttiglieri, seconda classificata con “La S di Speranza”, premiata dall’assessore alla Cultura Francesca Lopresti con la somma di 250 euro e Arsen Harbatsevich, il cui elaborato ispirato dalla figura di Mattia Preti dal titolo “L’artista che dipinse la protezione di un popolo” è stato premiato da Mario e Serena La Torre (figli di Armando) con una somma di 150 euro.

Valletta d’eccezione la piccola Joy La Torre, nipote di Armando.

Gli scritti sono stati valutati da una giuria composta da eminenti figure del mondo accademico, dell’arte e della cultura, tutti residenti a Roma: da Janet De Nardis, che ha brillantemente condotto la cerimonia di premiazione, a Massimo Gaudioso, Andrea Minuz e Valeria Bellobono.

Gli stessi hanno esaminato gli elaborati della Sezione Speciale del premio, che ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Calabria, decretando la vittoria di Emilia Nicoletti, della 3^B del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Trebisacce col racconto “Le ali non fanno rumore”, premiato con mille euro dal Direttore della BCC “Calabria Ulteriore” (la cui fondazione ha sostenuto la sezione speciale del premio) Vincenzo Carbone. Per lei, si tratta del terzo premio ricevuto nel giro di tre giorni, dopo quelli ottenuti dalla partecipazione di analoghi concorsi letterari a Firenze e Ammendolara.

Nella stessa sezione, Anita Carmen Barone della 2^ D del Polo liceale “Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti”, autrice di “Una vita oltre il silenzio” ha ricevuto la menzione speciale e un buono acquisto da 300 euro in libri nel circuito dei Mondadori Bookstore, dalle mani del professore emerito dell’Università “La Sapienza” di Roma Franco Tutino.

Il concorso letterario “Armando La Torre”, tra i principali eventi del progetto “Gli Ateliers della Cultura e della Socializzazione” finanziato al Comune di Siderno sul “PAC Calabria 2014/2020 ammesso per l’importo di euro 38.961,00, CUP I19I25001730006”, ha vissuto la serata di premiazione all’interno dell’Open Day della Biblioteca Comunale, iniziato venerdì 15 mattina nel cortile della struttura, con la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi cittadini e proseguito sabato pomeriggio con una lunga “no-stop” di attività che hanno visto il coinvolgimenti dei numerosi partner del progetto.

A testimonianza di come l’impegno condiviso che ha permesso alla Città di Siderno di ricevere il titolo di “Città che legge” del Cepell per il secondo triennio consecutivo, faccia parte delle buone pratiche finalizzate alla diffusione della lettura, avviate dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni.