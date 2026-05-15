Un impianto sportivo completamente riqualificato e un nuovo percorso artistico con le opere di uno dei più noti e apprezzati scultori d’Italia per impreziosire il centro storico di Siderno Superiore.

Avrà luogo domenica 17 maggio, con ritrovo al parcheggio di San Sebastiano, l’inaugurazione del campo di calcetto di Siderno Superiore, dopo i lavori di riqualificazione finanziati per € 400.000 col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per ulteriori € 40.000 col Fondo Opere Indifferibili.

Si tratta dell’ennesimo risultato ottenuto grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, da sempre molto attenta allo sviluppo del centro storico, teatro di numerosi interventi e manifestazioni, e parte del processo di valorizzazione e tutela denominato “Paesaggi Reggini” condotto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia.

Proprio nell’ottica di sviluppare il borgo, implementando i servizi per la cittadinanza, e della valorizzazione delle migliori espressioni culturali della Città, contestualmente alla riqualificazione del campo sportivo, si è inteso creare, in prossimità dello stesso, un percorso artistico con le opere dello scultore Giuseppe Correale che potranno essere ammirate da tutti i visitatori.

L’idea prende corpo nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita del Maestro Correale, nel quadro di un proficuo rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione Fragomeni e l’Associazione “Giuseppe Correale” iniziato con l’istituzione del concorso di pittura estemporanea “Sulle orme del Maestro Correale” (che si tiene ogni estate da cinque anni) e proseguito con le iniziative congiunte per il centenario: l’ultima, in ordine di tempo, l’annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, sostenuto e presentato il 4 maggio nella sala del consiglio comunale, nell’ambito del progetto “Gli Ateliers della Cultura e della Socializzazione”.

Domenica pomeriggio, dunque, alle 17, Cittadini, Amministratori, Tecnici e vertici dell’Associazione “Giuseppe Correale”, prima del taglio del nastro al campo sportivo, visiteranno il percorso culturale con l’illustrazione delle opere presenti per concludere il pomeriggio con una partita di calcetto con i giocatori delle scuole calcio cittadine Union, Juventina e Academy.