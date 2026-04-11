«Si concretizza l’idea che avevamo messo in cantiere di offrire ai nostri territori la possibilità di esplorare e vivere i percorsi ciclabili attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e culturale. Saranno Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Scilla i comuni che ospiteranno il progetto ‘Bike Hospitality» - sono le parole del Sindaco Metropolitano f.f. Carmelo Versace a margine di un incontro istituzionale con il Vicepresidente nazionale della Federazione ciclistica, Carmine Acquasanta, e con il delegato regionale con funzione di Presidente Francesco Corrado.

A Palazzo Alvaro si sono conclusi i primi passaggi in attesa dell’atto deliberativo del Sindaco Metropolitano f.f. con cui saranno avviate formalmente le attività di un progetto che guarda alla sostenibilità attraverso l’utilizzo della bicicletta e di percorsi ciclabili dei tre comuni.

«Si tratta di un protocollo d’intesa con la Federazione che a breve getterà le basi per un progetto ambizioso e che rappresenta il primo passo per una programmazione più ampia da sviluppare in tutta la Calabria e, che, sono certo, rappresenterà una leva per la destagionalizzazione e il potenziamento delle reti infrastrutturali come le ciclovie, e dei servizi ad esse collegate» - ha aggiunto Versace.

Riferendosi al progetto ‘Bike Hospitality’, il Sindaco f.f. ha specificato inoltre che si tratta di «una serie di attività che avranno un approccio multisettoriale - sportivo, turistico e soprattutto salutare - perché punteranno alla sensibilizzazione dell’uso della bicicletta non solo per la mobilità quotidiana, ma anche per la promozione paesaggistica e culturale del territorio».

Il Vicepresidente della Federazione Carmine Acquasanta ha ringraziato il Sindaco Versace e la Città Metropolitana per la disponibilità e per la sensibilità dimostrata ad un tema che riguarda un’iniziativa intergenerazionale con il coinvolgimento e l’avviamento all’attività dei giovani e meno giovani: «La piena disponibilità della Metrocity testimonia una visione su un approccio diverso di marketing territoriale, che guarda alla realizzazione progressiva della messa in rete dei vari soggetti che possano offrire servizi ai cittadini, e agli appassionati in generale, che usano la bicicletta per mobilità sostenibile, per fini turistici e per avviamento all’attività giovanile sportiva e non. Siamo felicissimi di dar vita ad un progetto pilota proprio nei comuni che rappresentano una porzione bellissima di terra calabrese come la Costa Viola. Punteremo a sviluppare il progetto anche su base regionale, partendo dal modello virtuoso che sta nascendo dalla partnership con la Città Metropolitana di Reggio Calabria».