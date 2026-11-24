L’iniziativa in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Direttore Rosario Tortorella sottolinea: «La ricorrenza assume per la nostra comunità penitenziaria, un significato che trascende la dimensione commemorativa, configurandosi come un’importante occasione di sensibilizzazione e promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà della persona»

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli Istituti penitenziari di Reggio Calabria promuovono, nella giornata del 25 novembre, iniziative di sensibilizzazione e partecipazione volte a riaffermare il valore della dignità femminile, della libertà e del rispetto della persona, attraverso un coinvolgimento attivo dell’intera comunità penitenziaria.

Presso la sezione femminile si svolge l’iniziativa “Sorelle oltre le sbarre. Un pò di tutto per ricominciare”, un percorso esperienziale che intende offrire alle donne detenute uno spazio di ascolto, confronto e condivisione, favorendo processi di consapevolezza, valorizzazione delle risorse individuali e rafforzamento delle competenze relazionali ed espressive.

L’iniziativa, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione penitenziaria e con gli obiettivi di responsabilizzazione, inclusione sociale e crescita personale, prende le mosse dalla considerazione che numerose donne ristrette presentano percorsi esistenziali caratterizzati da fragilità personali e familiari, marginalità sociale, relazioni affettive disfunzionali ed esperienze, dirette o indirette, riconducibili a fenomeni di violenza di genere.

In questo contesto, l’attivazione di spazi protetti di espressione e confronto assume una particolare valenza trattamentale: consente di riconoscere e rielaborare vissuti complessi, promuovere consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e favorire la costruzione di relazioni improntate alla reciprocità, al rispetto e alla solidarietà.

Le attività sono curate da Katia Colica, drammaturga e responsabile del laboratorio teatrale di scrittura creativa attivo presso la sezione femminile, e da Claudia Serio, coordinatrice del laboratorio artistico-espressivo Nausicaarte, con il coinvolgimento di ulteriori volontari.

Il percorso comprende momenti di riflessione sul significato della ricorrenza, letture ad alta voce di racconti, poesie e testimonianze sui temi della resilienza, della dignità femminile e del superamento delle esperienze di violenza, attività artistiche e creative finalizzate alla realizzazione di elaborati e messaggi simbolici, nonché momenti teatrali e narrativi dedicati alla libera espressione delle emozioni e delle esperienze personali. La metodologia adottata si fonda sull’ascolto attivo, sulla valorizzazione dei vissuti individuali, sull’educazione tra pari e sulla promozione di relazioni positive e inclusive.

La giornata è inoltre caratterizzata da un importante momento simbolico: presso il plesso San Pietro viene inaugurata una panchina rossa, collocata nei pressi dell’ingresso principale e realizzata dai detenuti su forte impulso e volontà della Direzione. Un segno visibile e permanente che intende ricordare le donne vittime di violenza e ribadire, senza ambiguità, che nessuna forma di sopraffazione, abuso o discriminazione può trovare giustificazione.

Le detenute realizzano e indossano, inoltre, fiocchetti rossi, simbolo di partecipazione, solidarietà e impegno condiviso, che vengono distribuiti al personale di Polizia penitenziaria e delle Funzioni centrali, agli avvocati e a quanti, a vario titolo, operano o accedono agli Istituti.

Analoghe iniziative si svolgono presso l’Istituto di Arghillà, dove la panchina rossa già esistente viene rinnovata grazie al contributo dei detenuti, consolidando un messaggio che coinvolge trasversalmente le diverse realtà penitenziarie.

Il Direttore Rosario Tortorella sottolinea: «La ricorrenza del 25 novembre assume, per la nostra comunità penitenziaria, un significato che trascende la dimensione commemorativa, configurandosi come un’importante occasione di sensibilizzazione e promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà della persona. Il contrasto alla violenza di genere richiede, infatti, un impegno costante e condiviso, che sappia incidere sulle coscienze, favorire la maturazione di una nuova consapevolezza e promuovere modelli relazionali improntati alla reciprocità e al riconoscimento dell’altro.

Anche il carcere è chiamato a svolgere un ruolo in questo processo culturale ed educativo, attraverso iniziative che restituiscano centralità alla persona e valorizzino il contributo di ciascuno. La partecipazione delle persone detenute alla realizzazione di questi momenti, dalla creazione dei simboli alla condivisione dei messaggi, testimonia come il percorso trattamentale possa tradursi anche in gesti concreti di responsabilità, sensibilità e solidarietà.

La dignità della persona non conosce confini e il rispetto non può essere un principio da affermare soltanto nelle ricorrenze, ma un valore da testimoniare quotidianamente, nelle relazioni e nelle scelte di ciascuno».