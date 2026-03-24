Interventi sugli impianti e collegamenti alla cabina di alimentazione: stop al traffico tra le 22 e le 6 dal 25 al 27 marzo. Percorso alternativo sulla SP5 tra Limina e Mammola.

Nuovi disagi programmati sulla rete viaria della Locride. Anas ha disposto la chiusura notturna di un tratto della strada statale 682 «Jonio Tirreno» per consentire lavori all’interno della galleria Torbido, in provincia di Reggio Calabria.

Il provvedimento si rende necessario per completare la messa a punto degli impianti installati nella galleria, interventi che nelle scorse settimane hanno subito rallentamenti a causa delle recenti piogge alluvionali, che hanno impedito le lavorazioni sui tratti esterni di raccordo alla cabina di alimentazione.

Nel dettaglio, la chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 18,050 e il km 26,650, includendo anche la galleria Limina. Lo stop alla circolazione sarà in vigore esclusivamente nelle ore notturne, dalle 22:00 alle 6:00, a partire da mercoledì 25 marzo e fino alla notte di venerdì 27 marzo compresa.

Durante le ore diurne, dalle 6:00 alle 22:00, la viabilità resterà regolare.

Per limitare i disagi agli automobilisti, Anas ha confermato le modalità già adottate in precedenti interventi: il traffico sarà deviato lungo la strada provinciale 5, che collega gli svincoli di Limina e Mammola, garantendo così un percorso alternativo per il collegamento tra il versante ionico e quello tirrenico.