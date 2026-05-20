Sono finalmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza della strada franata all’ingresso del borgo di Ortì dopo le abbondanti piogge di inizio aprile. L’intenso evento climatico aveva colpito e messo a dura prova il territorio, causando significativi fenomeni di dissesto idrogeologico, con numerose frane e smottamenti. Il crollo della strada aveva compromesso e messo a rischio la circolazione nell’intero paese, a partire dai mezzi pesanti e dai mezzi di soccorso. La popolazione era pertanto molto in apprensione, temendo il rischio di una chiusura totale.



La Città Metropolitana, ente competente per l’intervento trattandosi di una strada provinciale, è quindi intervenuta con un cospicuo finanziamento ed oggi sono finalmente iniziati i lavori già annunciati dal sindaco facente funzioni del Comune, Mimmo Battaglia, proprio in occasione della presentazione della candidatura di Filippo Sorgonà, nonché dal sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace.



Gli impegni assunti si sono ora tradotti in interventi concreti che rassicurano l’intera comunità di Ortì, i paesi circostanti e gli operatori del territorio. Anche il Monastero della Visitazione, interessato da alcuni lavori, aveva dovuto rallentare le proprie attività incontrando diverse difficoltà; prende così avvio un cantiere strategico per il ritorno alla normalità.