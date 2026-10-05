La Calabria festeggia con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 3 ottobre, è stata realizzata una doppietta con due “5” da 17.645,46 euro ciascuno, per un totale di 35.290,92 euro. Le vincite sono state centrate a Vibo Valentia, presso “Servelli Melissa” situato in Via Michele Bianchi, 20, e a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, presso “Tabacchi Edicola Daniele Barranca” situato in Corso della Repubblica, 111.

L’ultimo "6" da 223,2 milioni di euro è stato centrato l'11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 6 ottobre, sale a 36,6 milioni di euro.