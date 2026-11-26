Sei milioni di euro per la messa in sicurezza dell’attuale Palazzo di Giustizia di Locri. L’approvazione definitiva del Decreto Giustizia da parte del Senato consegna alla città un risultato importante. Il contributo straordinario, assegnato al Comune per il 2027, servirà a realizzare interventi urgenti sull’edificio, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’attività giudiziaria e la sicurezza del personale e dell’utenza. Una risposta concreta alle esigenze di una struttura che rappresenta un presidio essenziale per l’intera Locride.

Il percorso ha preso le mosse dalle criticità rappresentate al sindaco Giuseppe Fontana nel corso della riunione tenutasi presso il Palazzo di Giustizia lo scorso 22 settembre, dal Presidente del Tribunale, Fulvio Accurso, e dal Procuratore della Repubblica, Giuseppe Casciaro, alla presenza inoltre dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese, del Sottosegretario Luigi Sbarra, del Presidente dell’Ordine, Melita Neri, e del Presidente della Camera Penale, Antonio Alvaro. Le segnalazioni dei vertici degli uffici giudiziari hanno sollecitato un’iniziativa istituzionale per individuare le risorse necessarie e affrontare l’urgenza.

Fontana ha seguito personalmente la questione, recandosi a Roma e portando le esigenze del Palazzo di Giustizia all’attenzione del Governo. Negli incontri con Luigi Sbarra, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud, e Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza e Segretario del Consiglio dei Ministri, il Sindaco ha trovato ascolto e condivisione della necessità di intervenire. Al percorso ha contribuito anche la Sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, che ha sostenuto l’esigenza di assicurare risorse per la sicurezza della sede giudiziaria locrese.

L’interlocuzione con l’esecutivo, accompagnata dall’impegno di Calabrese e dell’amministrazione comunale, ha così trovato un esito nel provvedimento approvato dal Parlamento. Il Senato ha dato il via libera definitivo il 24 novembre, senza modifiche rispetto al testo arrivato dalla Camera: i voti favorevoli sono stati 76, con 59 astensioni e nessun contrario.

La soddisfazione per lo stanziamento si accompagna, tuttavia, a un altro obiettivo sul quale Fontana continua a lavorare: reperire i 21 milioni di Euro necessari al completamento del nuovo Palazzo di Giustizia, i cui lavori, avviati in passato, sono rimasti incompiuti. Il Sindaco prosegue le interlocuzioni e le sollecitazioni istituzionali per individuare una copertura finanziaria che consenta di portare a termine l’opera.

Alla messa in sicurezza della sede attuale si affianca quindi l’impegno per dare una soluzione duratura alle esigenze degli uffici giudiziari. Due interventi con tempi e finalità differenti, ma legati dalla necessità di garantire alla Locride strutture adeguate per l’amministrazione della giustizia.