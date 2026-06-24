Con l'arrivo dell'estate torna l'invito ai viaggiatori della stazione ferroviaria di Reggio Calabria Santa Caterina a scegliere un libro da leggere durante le vacanze.
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L'iniziativa è promossa dall'associazione Incontriamoci Sempre nell'ambito del progetto «Libri in libertà», la biblioteca libera allestita all'ingresso della stazione.
Per il decimo anno consecutivo i volontari inviteranno studenti, pendolari e turisti diretti verso le località balneari della costa jonica e tirrenica a prendere gratuitamente un libro da leggere durante il viaggio o sotto l'ombrellone.
Il progetto, inaugurato nel 2016 dallo scrittore Carmine Abate, negli anni è diventato uno dei punti di riferimento culturali della stazione di Santa Caterina, grazie anche al contributo dei cittadini che quotidianamente alimentano il sistema di scambio e condivisione dei volumi.
Secondo l'associazione, l'iniziativa ha contribuito alla diffusione delle cosiddette «librerie libere» anche in altri centri della Calabria, favorendo la circolazione gratuita dei libri e la promozione della lettura.
L'attività rientra nel programma culturale di Incontriamoci Sempre, che nel 2025 ha organizzato oltre 90 iniziative tra eventi sociali, culturali e di volontariato.