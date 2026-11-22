L’evento ampiamente partecipato è stato aperto alla cittadinanza e alle istituzioni

Un momento di confronto, sensibilizzazione e impegno concreto sul territorio per contrastare una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti umani. Sabato 21 novembre 2026, alle ore 17:30, presso l’Hotel “Torrione” in Via del Torrione 67 a Reggio Calabria, si è svolto l’incontro dal titolo “Uniti contro la violenza”, occasione durante la quale ha avuto luogo la firma del Protocollo d’intesa tra il Lions Club Reggio Calabria Host Presidente Rosy Perrone e la FIDAPA di Reggio Calabria Presidente Wanda Albanese

L’iniziativa e la sottoscrizione degli accordi sono state realizzate, in recepimento della precedente firma dello stesso protocollo distrettuale Lions/Fidapa.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di avvicinamento al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione globale su un fenomeno che colpisce milioni di donne e ragazze in tutto il mondo. Come evidenziato dagli appelli delle Nazioni Unite rilanciati da ONU Italia, la violenza di genere – che si manifesta in ambito domestico, sociale,economico, lavorativo e negli spazi digitali – richiede una risposta collettiva e strutturata. La ricorrenza segna inoltre l’avvio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere (la campagna globale UNiTE to End Violence against Women coordinata da UN Women), un invito concreto a trasformare la consapevolezza in azioni di prevenzione, tutela, educazione e sostegno, affinché nessuna donna debba più vivere nella paura o nel silenzio.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali e la firma del protocollo, sono state Rosy Perrone Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, e Wanda Albanese De Leo Presidente della Sezione FIDAPA Reggio Calabria. L’introduzione e la moderazione dell’incontro sono state curate dall’Avv. Mariangela Laganà socia Lions Host RC, che ha guidato il dibattito attraverso i contributi qualificati della Dott.ssa Franca Milazzo socia Lions Host RC e degli avvocati Giuliana Barberi socia Lions Host RC, Grazia Iracà e Domenica Pirilli entrambe socie Fidapa RC

Nel corso della serata, la riflessione sul tema si è arricchita per mezzo del linguaggio dell’arte e della creatività grazie alla partecipazione dell 'artista Domenica Caridi, che ha esposto le proprie opere all’interno della sala.

L’evento ampiamente partecipato è stato aperto alla cittadinanza, alle istituzioni e agli organi di informazione, con l’obiettivo di consolidare la rete associativa sul territorio reggino e ribadire, insieme, un fermo rifiuto verso ogni forma di abuso e discriminazione.