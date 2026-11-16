Dopo la diffida e gli esposti dell’ex presidente, i vertici dell’Ateneo reggino respingono le accuse di conflitto d’interesse e ribaltano il fronte. Nel mirino la gestione degli ultimi tre anni e le scelte sul personale: «Bandi pubblici e commissioni esterne contro ogni opacità, il tempio del Sapere non ha bisogno di mercanti»

Lo scontro attorno all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria si arricchisce di un nuovo, durissimo capitolo. A pochi giorni dalla diffida formale e dall’esposto al Ministero, alla magistratura contabile e all’Autorità Anticorruzione inoltrati dall’ex presidente del CdA Pietro Aloi – una mossa che aveva riacceso i riflettori su conti, gestione e presunti conflitti d’interesse, come ricostruito nelle scorse ore sulle colonne di questo giornale nel quadro di un focus sulla cronistoria di questa crisi istituzionale – arriva la secca controffensiva dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

Con una nota diffusa nella giornata di domenica 15 novembre, i vertici dell’Ateneo reggino respingono al mittente ogni addebito e ribaltano il piano delle accuse. Pur premettendo di non volersi far trascinare in polemiche sterili, la nuova governance usa parole affilate per liquidare le criticità economico-finanziarie e i contenziosi evocati dall’ex numero uno: non anomalie del presente, secondo il CdA, ma l’eredità diretta delle scelte gestionali e amministrative compiute da chi oggi torna all’attacco.

Il nodo delle assunzioni e il ricorso alle sedi istituzionali

Nel comunicato, l’attuale dirigenza punta l’indice contro una stagione triennale che avrebbe «profondamente ferito il profilo istituzionale dell'Ateneo e gravemente compromesso la legalità della sua gestione». Una frattura rispetto alla quale il nuovo corso rivendica di aver già interessato le sedi istituzionali competenti, sollecitando fin dal giorno del proprio insediamento ogni verifica necessaria.

Ma è sul terreno del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo che lo scontro raggiunge il punto più alto. Il CdA parla apertamente di «fastidio da orticaria» provocato dal riferimento al rispetto del principio costituzionale del ricorso alla concorsualità pubblica per le assunzioni da parte di chi, negli anni scorsi, avrebbe «sostenuto e persino teorizzato la pratica della scelta arbitraria, senza regole». Sotto accusa finiscono quelle che la nota definisce «scelte nepotistiche e familistiche, vere e documentabili», da cui sarebbero scaturite assunzioni giudicate dagli atti in possesso dell’Ateneo estranee alle reali esigenze professionali dell’Università. Su questo fronte la richiesta è esplicita: che sia la magistratura a fare piena chiarezza.

Regole di ingaggio e Piano Strategico

Alla denuncia delle pratiche passate, i vertici della “Dante Alighieri” affiancano la rivendicazione di una discontinuità strutturale. La linea tracciata dal nuovo Consiglio di Amministrazione prevede esclusivamente bandi pubblici, criteri preventivamente definiti e commissioni giudicatrici composte interamente da membri esterni all’Ateneo, con competenze verificate. «Nessuna zona d’ombra, nessuna scorciatoia, nessuna deroga alle regole», scandisce il comunicato, rispedendo al mittente le accuse di conflitto d’interesse e ricordando come, dopo un vuoto durato oltre sette anni, sia stato finalmente varato il Piano Strategico 2027-2029 per il risanamento e lo sviluppo, affiancato dalla riorganizzazione degli uffici amministrativi.

Un clima rovente verso l'appuntamento del 2 dicembre

La partita resta dunque aperta, mentre resta fissata in calendario la data del prossimo 2 dicembre, quando il Tar Calabria si pronuncerà sulla liceità del regolamento emanato dalla nuova governance dell’Ateneo. Intanto, il CdA chiude la propria nota ricordando che l’Università appartiene agli studenti, ai ricercatori e al personale qualificato, perché «il tempio laico del Sapere non ha bisogno di mercanti».