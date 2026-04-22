Domenica 26 aprile, alle ore 18:30, la suggestiva cornice della Stazione di Santa Caterina di Reggio Calabria ospiterà un evento divulgativo di grande spessore culturale e sociale dal titolo "Verde urbano e salute". L'iniziativa, organizzata dal Club Alpino Italiano – sezione Aspromonte Reggio Calabria in collaborazione con l'associazione Incontriamoci sempre, si propone di esplorare il legame profondo e spesso sottovalutato tra natura, benessere psicofisico e salute negli ambienti urbani.

L'incontro è aperto a tutti, soci e non soci, con l'obiettivo di coinvolgere l'intera cittadinanza in una riflessione collettiva sul valore degli spazi verdi all'interno delle nostre città. In un'epoca in cui i centri urbani sono sempre più densi e frenetici, riscoprire l'importanza del verde non è solo una questione estetica o ambientale, ma una vera e propria necessità per la salute pubblica e il benessere individuale.



Interverranno come relatori, Giandomenico Posillipo, Presidente del CAI Sezione Aspromonte RC, porterà il suo contributo in qualità di conoscitore del territorio e delle sue risorse naturali. A seguire, Maria Antonietta Fasanella, psicologa, psicoterapeuta e terapeuta forestale, offrirà una chiave di lettura innovativa sul potere rigenerante della natura, illustrando come il contatto con gli alberi e gli spazi verdi possa ridurre lo stress, migliorare l'umore e favorire la salute mentale. La "terapia forestale", pratica sempre più diffusa a livello internazionale, trova proprio in iniziative come questa un importante momento di divulgazione e sensibilizzazione.



L'ingresso è libero e gratuito. L'appuntamento rappresenta un'occasione imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi a tematiche di grande attualità, riscoprendo il proprio legame con la natura e imparando a vedere il verde urbano non come un semplice ornamento, ma come una risorsa fondamentale per la salute di tutti.

Per l'occasione sarà presente la Scuola di Musica G Verdi ed il suo direttore, il Maestro Sergio Romeo, la scuola rappresenta un momento importante, i giovani rappresentano il presente ed il futuro ed il tema della serata è attualissimo.