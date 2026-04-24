Tre giorni intensi, densi di significato e di umanità, ma soprattutto pensati, progettati e realizzati dagli studenti, coordinati dalla Funzione strumentale Prof.ssa Monica Nucera. Il 9, 10 e 11 aprile l'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Nostro – L. Repaci" di Villa San Giovanni ha dato vita alle Giornate dello Studente 2025/26: un programma articolato e coraggioso, costruito attorno a valori concreti — legalità, senso civico, cultura, sport — che ha trasformato tre giorni di scuola in un percorso di crescita civile e umana, portato avanti dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maristella Spezzano, dai rappresentanti di istituto e da un corpo docente che ha coordinato ogni momento con cura e visione condivisa.

La Guardia di Finanza in aula: la legalità parla ai giovani

Tra le attività formante volute e inserite nel programma dagli studenti, la presenza della Guardia di Finanza ha rappresentato un momento significativo. Il Corpo ha risposto con disponibilità all'invito dell'istituto, portando in aula uno dei suoi Comandanti in divisa. Con linguaggio diretto e accessibile, il Capitano ha illustrato il lavoro del Corpo: la tutela della legalità economica, il contrasto all'evasione fiscale, la difesa dei cittadini dai meccanismi predatori che prosperano nell'ombra. Un incontro scelto consapevolmente dagli studenti per promuovere una visione concreta della legalità e del senso civico.

Legalità vissuta: a scuola le storie che insegnano a scegliere

Il filo rosso che attraversa l'intera settimana è quello della legalità intesa nel senso più profondo e umano del termine. Non come norma distante, ma come scelta quotidiana, come fatica e come conquista. Un’impostazione che nasce da una precisa volontà degli studenti: affrontare anche ciò che spesso resta invisibile. Dietro ogni banco c'è una storia, e alcune di quelle storie portano il peso di un disagio silenzioso, di fragilità familiari, di modelli sbagliati assorbiti senza filtri. Le testimonianze degli Alcolisti Anonimi hanno dato voce a persone che hanno attraversato il buio e trovato la strada per tornare alla luce . Un linguaggio fatto di esperienza diretta, di cicatrici vere, di parole che pesano. Un linguaggio che entra dentro, che rimane, che cambia il modo di guardare il mondo e forse anche sé stessi.

Sport, cultura e cinema: un percorso che coinvolge tutti

Attorno a questi pilastri si è dispiegato un programma ricco e articolato. Le attività sportive agli impianti di Campo Calabro hanno coinvolto le classi in giornate di calcio e pallavolo, dove il rispetto delle regole e lo spirito di squadra hanno avuto la stessa importanza del risultato. Le uscite didattiche a Palazzo Campanella — sede del Consiglio Regionale — e a Palazzo Crupi hanno avvicinato gli studenti alle istituzioni democratiche del territorio, mentre la Mostra dedicata a Gianni Versace ha ricordato loro quanto la Calabria sappia generare eccellenza nel mondo. Il laboratorio di Shorinji Kempo e quello artistico per l'inclusione hanno completato un quadro in cui nessuno è stato lasciato indietro. Sabato 11 aprile, il Cinema Odeon di Reggio Calabria ha accolto tutte le classi: anche il cinema, scelto e inserito nel percorso dagli studenti, è diventato uno spazio di lettura della realtà.

Questi risultati appartengono a tutti noi

Quanto realizzato dall’Istituto “Nostro-Repaci” nel corso di queste tre giornate rappresenta l’espressione autentica di una comunità scolastica che opera con equilibrio, senso di responsabilità condivisa e visione educativa: concreta nella progettualità, capace di cooperare, di adattarsi ai contesti e, soprattutto, di porre al centro la persona prima ancora dei percorsi didattici.

Questi risultati non appartengono a una singola figura, ma a un’intera comunità — famiglie, studenti e territorio — che, attraverso la scuola, orienta il proprio impegno verso una prospettiva consapevole e responsabile.