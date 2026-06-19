La collocazione dei bagni chimici sul lungomare di Villa San Giovanni accende il dibattito politico cittadino. A intervenire è il capogruppo consiliare di Forza Italia Marco Santoro, che in una nota definisce la scelta dell'amministrazione comunale «il simbolo di quattro anni di improvvisazione amministrativa».

«C'è un vecchio detto che recita: al peggio non c'è mai fine. Purtroppo, osservando ciò che accade a Villa San Giovanni, viene spontaneo pensare che questa Amministrazione abbia deciso di prenderlo alla lettera», afferma Santoro, criticando il posizionamento dei bagni chimici sul lungomare, anche in prossimità di attività commerciali storiche della città.

Secondo l'esponente azzurro, la vicenda non riguarda soltanto il decoro urbano ma rappresenta il segnale di una più ampia assenza di programmazione. «È il simbolo di un modo di amministrare caratterizzato da improvvisazione, assenza di programmazione e totale mancanza di visione strategica per il futuro di Villa San Giovanni», sostiene.

Santoro collega la questione alle difficoltà che stanno affrontando commercianti e imprenditori locali, sottolineando come il tessuto economico cittadino sia ancora alle prese con gli effetti della crisi economica e delle tensioni internazionali. Per questo, secondo il capogruppo di Forza Italia, l'amministrazione dovrebbe puntare su interventi di sostegno e valorizzazione delle attività produttive piuttosto che su scelte che rischiano di incidere negativamente sull'immagine della città.

Nel suo intervento il consigliere allarga poi il campo alle principali criticità che, a suo avviso, restano irrisolte. «Quale idea di turismo e di sviluppo hanno per Villa San Giovanni?», chiede, richiamando i problemi legati alla carenza idrica e al futuro del porticciolo turistico.

Proprio sulla struttura portuale, Santoro evidenzia come non sia ancora chiaro se l'amministrazione intenda procedere con una gara europea per l'affidamento della gestione o continuare con soluzioni temporanee. Una situazione che, secondo il consigliere, alimenterebbe incertezza tra operatori e diportisti.

«La vicenda dei bagni chimici rappresenta la classica goccia che fa traboccare il vaso», prosegue Santoro, parlando di una crescente delusione da parte dei cittadini nei confronti della maggioranza. Nel mirino finiscono anche i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni di amministrazione, che secondo il capogruppo di Forza Italia avrebbero coinciso con un peggioramento della qualità dei servizi, del decoro urbano e delle opportunità di crescita per il territorio.

Da qui la richiesta rivolta al sindaco e alla Giunta di rivedere immediatamente la decisione e procedere alla rimozione dei bagni chimici dal lungomare, individuando soluzioni alternative considerate più adeguate e compatibili con la vocazione turistica della città.

«Villa San Giovanni non può continuare a essere mortificata da decisioni che ne compromettono la bellezza, le potenzialità e la dignità», conclude Santoro, ribadendo che Forza Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo di opposizione dando voce alle istanze di cittadini, commercianti e operatori economici.