Il gruppo è formato da Mirko Maiolo (basso, Caulonia), Marco Petrolo (chitarra e voce, Focà di Caulonia) e Antonio Alia (batteria e percussioni, Locri)

Dalla Locride nasce Whisky sullo Jonio, un progetto musicale che unisce indie pop e rock, con una forte impronta cantautorale e l’obiettivo di raccontare il presente attraverso immagini semplici, dirette e profondamente legate al territorio.

Il gruppo è formato da Mirko Maiolo (basso, Caulonia), Marco Petrolo (chitarra e voce, Focà di Caulonia) e Antonio Alia (batteria e percussioni, Locri). Tre percorsi diversi che si incontrano in una scrittura che mette al centro le parole, senza rinunciare a una dimensione sonora essenziale e riconoscibile.

Il loro primo singolo, “Lamentarsi”, è un brano indie pop dal ritmo sostenuto, costruito su una struttura lineare in cui il basso guida l’ascolto, sostenuto da chitarra e voce e da una ritmica calda e asciutta affidata al cajón. La scelta degli strumenti segue una direzione precisa: togliere il superfluo per lasciare spazio al racconto.

Il brano è stato registrato a Focà di Caulonia presso l’Arango Sonic Studio, realtà del territorio legata al lavoro del musicista e produttore Stefano Simonetta. La registrazione ha privilegiato un approccio organico e naturale, evitando sovrastrutture e puntando su un suono diretto, vicino all’ascolto reale.

Il testo si sviluppa come una narrazione continua, senza un ritornello tradizionale, e si muove tra immagini molto concrete: fiumare ormai secche, l’odore degli eucalipti, spiagge che si perdono all’orizzonte. Elementi familiari che diventano lo sfondo di una riflessione più ampia sul tempo che passa, sulle tensioni quotidiane e su quella sensazione sospesa che accompagna molte vite.

“Lamentarsi” non giudica e non cerca soluzioni: osserva.

È un modo per far uscire qualcosa prima che diventi troppo pesante da portare.

Il singolo rappresenta il primo passo di un percorso più ampio. Whisky sullo Jonio sta lavorando alla registrazione di nuovi brani che verranno pubblicati nei prossimi mesi, mantenendo una linea artistica coerente ma aperta all’evoluzione.

Un progetto che nasce nella Locride ma prova a parlare in modo diretto, senza filtri, a chiunque riconosca in queste immagini una parte di sé.