L’Associazione Provinciale Cuochi Reggini ha ottenuto un riconoscimento internazionale, alla Villeroy&BochCulinery World Cup 2026, che si è svolta nell’ambito di Expogast in Lussemburgo. Il Reggio Calabria Culinary Team rappresentata dagli chef Peppe Stilo, Paolo Stilo e Luca Maccari, alla loro prima esperienza mondiale, hanno gareggiato nelle categoria Street Food il 24 novembre conquistando il terzo posto, a soli due punti dalla medaglia d’argento. Il verdetto dei giudici ha ben compreso il loro obiettivo primario, valorizzare ed esaltare i prodotti che più rappresentano il nostro territorio, la squadra ha presentato un piatto della tradizione reggina “Spada dello Stretto“ regalando ai palati dei giudici la reinterpretazione in chiave street food d’autore “la braciola di pesce spada reggina” rispettando la materia prima e volendo stupire con delle innovazione, come il pecorino al bergamotto e le salse alla rapa rossa e al bergamotto, il piatto trova la perfezione con una tuille al prezzemolo. Grande la soddisfazione per il risultato, soprattutto per l’impegno dimostrato ed ai mesi di preparazione dedicato all’evento, che testimoniano l’importanza della formazione, la ricerca meticolosa, tutela e salvaguardia dei prodotti che caratterizzano e rappresentano la Calabria nel mondo.

La partecipazione al mondiale ha rappresentato un importante occasione di crescita e di confronto internazionale oltre ad esportare ed esaltare l’identità gastronomica reggina oltre i confini.

Questo lo spirito associativo della Federazione Italiana Cuochi , queste le eccellenze che hanno fatto la differenza , questo il biglietto da visita di Reggio Calabria Culinary Team. Appuntamento alle nuove avventure culinarie e alle future medaglie, perché ci dispiace per gli altri ma Reggio Calabria c’è.