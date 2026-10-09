La due giorni di sport e di accoglienza coinvolgeranno quattro le squadre protagoniste del torneo: A.C. Mondovì '87, Nuova Folgore Rossoverde, A.S.D. Amatori Cinquefrondi e A.S. Medici Melito Porto Salvo con la partecipazione straordinaria della sezione arbitri di Taurianova

Lo sport come occasione di incontro, la memoria come patrimonio collettivo e le radici come legame indissolubile con la propria terra.

Nasce con questo spirito il 1° Torneo della Restanza – Over 50, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 presso lo Stadio Ciccio Zerbi, al Parco Juvenilia di Polistena.

L'iniziativa, promossa dall'associazione sportiva Nuova Folgore Rossoverde di Polistena e patrocinata dal Comune di Polistena e dal Comune di Mondovì (CN), rappresenta molto più di una manifestazione calcistica: è un momento di ricongiungimento con i polistenesi che, a partire dagli anni Ottanta, hanno lasciato la propria città di nascita per trasferirsi a Mondovì, in Piemonte, portando con sé tradizioni, affetti e un profondo senso di appartenenza alla comunità d'origine.

Per l'occasione, tornerà a Polistena un gruppo di sportivi emigrati a Mondovì, accompagnato da una delegazione istituzionale guidata dal Vicesindaco Gabriele Campora. Ad accoglierli saranno il Sindaco Michele Tripodi, il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Borgese e i dirigenti della Nuova Folgore Rossoverde. Il nome scelto, “Restanza”, racchiude il significato più profondo dell'iniziativa: la capacità di mantenere vivo il legame con la propria terra anche quando la vita conduce lontano.

L’Amministrazione Comunale tiene vivo tale legame anche attraverso la tradizionale festa estiva dedicata all’emigrante che si celebra all’interno dell’estate culturale. La storia di Polistena, come quella di tanti centri della Calabria e del Mezzogiorno, è profondamente segnata dall'emigrazione. Generazioni di cittadini hanno lasciato il Sud alla ricerca di lavoro e opportunità, contribuendo alla crescita dei territori che li hanno accolti, senza mai recidere del tutto il rapporto con i luoghi della propria infanzia e giovinezza.

La due giorni di sport e di accoglienza coinvolgeranno quattro le squadre protagoniste del torneo: A.C. Mondovì '87, Nuova Folgore Rossoverde, A.S.D. Amatori Cinquefrondi e A.S. Medici Melito Porto Salvo con la partecipazione straordinaria della sezione arbitri di Taurianova.

Le gare inizieranno sabato 10 ottobre alle ore 15.00, mentre alle ore 18.30, nel Salone delle Feste del Palazzo Municipale, si terrà il momento pubblico e istituzionale di accoglienza della delegazione di Mondovì e dei polistenesi emigrati. All'incontro interverranno il Sindaco Michele Tripodi, il Vicesindaco di Mondovì Gabriele Campora, Ettore Fieramosca Presidente della Nuova Folgore Rossoverde, Alfonso Pesa per l'A.C. Mondovì '87 e Don Pino Demasi, parroco della Parrocchia Santa Marina Vergine.

Domenica 11 ottobre si disputeranno le finali, alle ore 9.15 e alle ore 10.30, mentre alle ore 12.00, presso il Palazzo della Cultura, si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Il Torneo della Restanza vuole così essere un ponte tra territori, generazioni e storie di vita, unendo chi è rimasto e chi è partito nel segno dello sport, dell'amicizia e dell'identità condivisa.