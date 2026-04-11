Nella seconda giornata di ieri, sette partite disputate che hanno definito ulteriormente gli equilibri dei quattro gironi. Ecco il programma di oggi, sempre con ingresso gratuito
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Reggio_Inside_Photos
La città dello Stretto sta vivendo un sogno a canestro grazie alla Eybl Superfinal.
Le gare di oggi, venerdì 10 aprile: il programma completo
Nella seconda giornata, disputata Venerdì 10 aprile, si sono giocate sette partite che hanno definito ulteriormente gli equilibri dei quattro gironi. Ecco i risultati:
Stockholm Nordvast (SWE) vs Rustavi (GEO) (Gruppo B) 85-96
BVBS (LV) vs Sheffield College (ENG) (Gruppo D) 91-73
Myerscough College (ENG) vs Hot Pepper Heat (NED) (Gruppo C) 95-87
TSA/Reinar Halliku (EST) vs IBA (INT) (Gruppo A) 57-60
Levice (SVK) vs Stockholm Nordvast (SWE) (Gruppo B) 100-85
Sheffield College (ENG) vs BC Prievidza (SVK) (Gruppo D) 82-76
Viola Hot Pepper Heat (NED) vs VIS Reggio (ITA) (Gruppo C) 108-74
Le gare odierne hanno confermato l’alto tasso tecnico del torneo: rotazioni profonde, intensità difensiva e giocate spettacolari hanno caratterizzato tutte le sfide. Le squadre nordiche e quelle dell’Est Europa stanno mostrando grande organizzazione, mentre gli americani continuano a fare la differenza sul piano atletico.
Cosa aspettarsi nei prossimi giorni
Con le classifiche dei gironi che si stanno delineando, sabato 11 e domenica 12 aprile si giocheranno le fasi finali: incroci tra i gruppi, semifinali e finale per il titolo di campione Eybl U20. Reggio Calabria, con il suo mare, lo Stretto e l’Etna sullo sfondo, si sta confermando una location perfetta per un evento che unisce sport, cultura e promozione territoriale.
Il programma di Sabato 11 Aprile (l’ingresso è gratuito a tutte le gare):
- ore 09.00, Pala Pentimele: IBA (INT) - Sheffield College (ENG)
- ore 10.50, Pala Pentimele: Rustavi (GEO) - Hot Pepper Heat (NED)
- ore 14.15, Palestra Piero Viola: Tsa/Reinar Halliku (EST) - BC Prievidza (SVK)
- ore 16.00, Palestra Piero Viola: Stockholm Nordvast (SWE) - VIS Basket Reggio Calabria (ITA)
- ore 19.00, Pala Pentimele 1° Semifinale: Rens United (USA) - BVBS (LV)
- ore 21.00, Pala Pentimele 2° Semifinale: Levice (SVK) - Myerscough College (ENG)
L’organizzazione, curata dalla VIS Basket Reggio Calabria in collaborazione con Eybl, ha ricevuto complimenti da allenatori e delegazioni straniere. Il coach del Myerscough College, ad esempio, ha definito Reggio “bellissima” e ha promesso che il basket inglese parlerà di questa esperienza.
Il basket giovanile europeo è in ottima salute, e per qualche giorno il cuore pulsante batte qui, sullo Stretto.