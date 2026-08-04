La “Notte Tennis 2026” a Rizziconi è stata organizzata dalla Domus Amicitiae APS-ASD e si è svolta presso il polo sportivo del complesso “Famiglia di Nazareth”.

L'evento sportivo segna l'inizio del percorso della “Domus Amicitiae APS-ASD”, nata nel marzo 2026 e presieduta dal parroco di Rizziconi Don Nino Larocca, con l'obiettivo di promuovere valori di solidarietà, inclusione sociale e benessere psicofisico attraverso lo sport nella struttura “Famiglia di Nazareth”, che con i suoi spazi interni ed esterni (auditorium, campi da tennis, campo da calcio a 5 e area giochi per bambini), rappresenta una grande opportunità per bambini sviluppare iniziative importanti per tutta la comunità.

Un'invasione di appassionati di tennis all'evento che ha registrato il tutto esaurito dei partecipanti e ha visto confrontarsi 48 giocatori e giocatrici in una nottata all'insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione non solo per gli sportivi scesi in campo ma anche per tantissimi giunti all'iniziativa.

L'evento si è svolto con la formula del doppio misto giallo, una modalità particolarmente apprezzata perché, a ogni incontro, i giocatori cambiavano compagno e avversari, dando vita a sfide sempre nuove, equilibrate e coinvolgenti. Una formula che ha favorito l'aggregazione e permesso a tutti di confrontarsi con diversi partecipanti nel corso della nottata che si è conclusa con la disputa della finale all'alba.

Ad accompagnare l'evento anche un ricco buffet, momento conviviale che ha contribuito a creare un'atmosfera piacevole e di notevole adesione, non solo per gli sportivi scesi in campo ma anche per tantissimi appassionati che hanno seguito gli incontri, confermando il successo dell'iniziativa.

L'attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento dell'associazione Domus Amicitiae APS-ASD: lunedì 10 agosto, in occasione della serata di San Lorenzo, il circolo organizzerà un evento speciale con musica dal vivo, buffet e una degustazione guidata di vini, per trascorrere in convivialità una piacevole serata tra sport, gusto e intrattenimento sotto il cielo stellato.