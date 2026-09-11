È ufficialmente iniziata la stagione 2026/27 dell’ADMO Pro Pellaro. Nella cornice del Centro Civico di Pellaro si è svolta la presentazione ufficiale del roster e dell’organigramma societario, un appuntamento che ha rappresentato il primo momento pubblico della nuova annata sportiva e l’occasione per condividere con il territorio ambizioni, programmi e valori della società.

La conferenza, moderata da Benvenuto Marra, ha visto la presenza al tavolo del presidente Francesco Cuzzola, del presidente onorario Salvatore D’Aleo, del responsabile dell’area sociale Filippo Pollifroni, del consigliere comunale Giuseppe Marino, del consigliere Mario Cardia e del direttore del club Nino Cogliandro.

Una presenza, quella dei rappresentanti della società e delle istituzioni, che ha sottolineato il forte legame tra l’ADMO Pro Pellaro e il proprio territorio e l’importanza del progetto sportivo e sociale portato avanti dal club.

In sala erano presenti anche Peppe Cantarella, Candeloro Imbalzano, Giovanni Dascola e Luigi Rosaci, oltre a numerosi sostenitori e appassionati, che hanno voluto partecipare alla presentazione e testimoniare la propria vicinanza alla società.

Nel corso dell’incontro è stata presentata ufficialmente la squadra al completo, insieme allo staff tecnico e alle figure che accompagneranno l’ADMO Pro Pellaro nel corso della stagione.

A guidare il gruppo sarà mister Max Ginobili, chiamato a dirigere una squadra che ha già iniziato nel migliore dei modi il proprio percorso ufficiale. Le prime due gare di Coppa Italia, infatti, hanno regalato altrettante vittorie, dando entusiasmo e fiducia all’ambiente in vista dell’inizio del campionato.

Un avvio positivo che adesso lascia spazio alla competizione più importante: domenica l’ADMO Pro Pellaro farà il proprio esordio in campionato sul campo del Sersale, dando ufficialmente il via a una nuova stagione da affrontare con determinazione, entusiasmo e senso di appartenenza.

La presentazione al Centro Civico di Pellaro ha confermato la volontà dell’ADMO Pro Pellaro di continuare a costruire un progetto solido, capace di coniugare risultati sportivi, partecipazione e valori sociali.

La società, attraverso il presidente Francesco Cuzzola e tutto l’organigramma, ha rinnovato il proprio impegno al fianco della squadra, dello staff e dell’intera comunità di Pellaro.

Con il gruppo al completo, uno staff tecnico guidato da mister Max Ginobili e una società pronta ad affrontare la nuova sfida, l’ADMO Pro Pellaro si appresta dunque a vivere la stagione 2026/27.

Dopo il doppio successo in Coppa Italia, domenica si comincia a fare sul serio. Il campionato chiama: l’ADMO Pro Pellaro è pronta a rispondere presente.