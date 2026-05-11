C Maschile:Con orgoglio ed onore.

Termina la stagione, da matricola, dell’Amaro Dhelios.

Annata di alti e bassi che si conclude con la vittoria del Palaferraro di Cosenza.

Gli amaranto di Roberto Daquino fanno il bis.

Dopo aver vinto 3-0 tra le mura amiche, Capitan D’Agostino e soci hanno replicato in terra silana contro la Polisportiva Montalto con il medesimo punteggio.

Undicesimo posto sigillato, fine del campionato con i parziali che scrivono 21-25,18-25 e 20-25.

Ultima gara di campionato contro una squadra che ha giocato con la giusta grinta e determinazione per poter vincere l'incontro.

Per quanto riguarda la gara gli amaranto hanno spinto, da subito, con il servizio riuscendo a mantenere il vantaggio in tutti i set.

È stata una buona prestazione da parte di tutti i pallavolisti amaranto.