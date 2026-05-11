La formazione di Roberto Daquino concede il bis dopo il successo dell’andata e chiude con orgoglio il campionato di Serie C maschile
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C Maschile:Con orgoglio ed onore.
Termina la stagione, da matricola, dell’Amaro Dhelios.
Annata di alti e bassi che si conclude con la vittoria del Palaferraro di Cosenza.
Gli amaranto di Roberto Daquino fanno il bis.
Dopo aver vinto 3-0 tra le mura amiche, Capitan D’Agostino e soci hanno replicato in terra silana contro la Polisportiva Montalto con il medesimo punteggio.
Undicesimo posto sigillato, fine del campionato con i parziali che scrivono 21-25,18-25 e 20-25.
Ultima gara di campionato contro una squadra che ha giocato con la giusta grinta e determinazione per poter vincere l'incontro.
Per quanto riguarda la gara gli amaranto hanno spinto, da subito, con il servizio riuscendo a mantenere il vantaggio in tutti i set.
È stata una buona prestazione da parte di tutti i pallavolisti amaranto.