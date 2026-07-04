Per la classe 2011 si uniscono al club Matteo Stilo (difensore centrale) Cosimo Meleca (difensore e, all'occorrenza, centrocampista), Walter Calderazzo (centrocampista). Completa il gruppo degli innesti l'attaccante classe 2010 Antonio Scopelliti
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La scuola calcio Asd Academy Siderno comunica i primi acquisti in vista della prossima stagione per il campionato della categoria Allievi. Si tratta di quattro nuovi arrivi. Per la classe 2011 si uniscono al club Matteo Stilo (difensore centrale) Cosimo Meleca (difensore e, all'occorrenza, centrocampista), Walter Calderazzo (centrocampista). Completa il gruppo degli innesti l'attaccante classe 2010 Antonio Scopelliti.
I quattro calciatori si sono legati ufficialmente al club sidernese. La firma alla presenza del vicepresidente Mario Fuda e del responsabile del settore giovanile Raffaele Stilo.