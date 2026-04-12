Non sono bastate l'ottima prova di Cernic, top scorer dei suoi con 27 punti, e la solidità di Petrovic (13 punti)

«In casa Dierre, tocca resettare, giocarsi l'ultima in casa dell'Olympia Comiso , dimenticando il prima possibile una brutta Poule Promozione. Lavorare a testa bassa e giocarsi il Playoff che verrà con orgoglio, cuore, difesa e determinazione.

I segnali visti ed intravisti al Benvenuti di Reggio Calabria contro la capolista Alfa, sono simili a queste richieste e palesano che, il potenziale dei bianco-blu c'è e può provarci.

È stata una bella sfida di pallacanestro - si legge nella nota della associazione sportiva – tra le due finaliste della passata stagione. La Decò Alfa Catania si è impostata in trasferta contro la Dierre con il punteggio finale di 78-92 , ma il risultato è bugiardo. Fino a due minuti e mezzo dal termine, la Dierre era lì per rimontarla.

Nonostante un avvio promettente dei padroni di casa, capaci di chiudere il primo quarto avanti 27-20 , la reazione di Catania non si è fatta attendere. Il ribaltone decisivo è avvenuto nella seconda frazione, dove la Dierre ha faticato a trovare la via del canestro segnando solo 12 punti contro i 27 degli ospiti.

Protagonista assoluto della serata è stato Milos Mihajlovic, autore di una prestazione monstre da 32 punti. Molto bene in fase di break, Capitan Abramo, partito dalla panchina ed il giovane Torrisi.

Per la Dierre, partita con La Mastra in quintetto per Reggio Calabria, non è bastata l'ottima prova di Cernic, top scorer dei suoi con 27 punti, e la solidità di Petrovic (13 punti).

La trama sorriderà alla capolista di Coach Zecevic con un bel gioco corale: la Dierre ha giocato una gara arrembante, talvolta confusa ma con voglia di fare, cadendo troppo spesso in continui falli tecnici. Elias Donati, ad esempio, è come se non avesse giocato, totalmente fuori partita con tante sanzioni a sfavore.

Molto bene anche Alescio, Gallardo e lo stesso Cernic nella fase della rimonta, quando i reggini hanno creduto con orgoglio e pentitamente al pari.

Un nuovo fallo antisportivo, e dall'altra parte, una tripla mortifera di Pennisi firmano il contro break per il maxi allungo finale.

Con questa vittoria, la Decò Alfa Catania può festeggiare il primo posto matematico. Budrys è stato tenuto a riposo per un problema intestinale, indisponibile come Patanè. La Dierre non ha potuto schierare l'acciaccato Jovan Miljanic. Reggio Calabria è già certa della conquista dei playoff senza passare dagli spareggi».