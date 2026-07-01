L’ultimo appuntamento della stagione sportiva 2025/2026 regala una gioia immensa e un trofeo storico alla Rosarnese. Sulla sabbia della Beach Arena di Nocera Terinese, la compagine amaranto ha conquistato la prima edizione del campionato di Serie B di Beach Soccer Femminile.

Si tratta di un successo dal sapore speciale: la Calabria è stata infatti la prima regione in Italia a organizzare questa competizione targata Lnd. Vincere questo titolo significa stampare il proprio nome nella storia di questa disciplina.

Una cavalcata trionfale

Il trionfo della Rosarnese è arrivato al culmine di una giornata di grande spessore tecnico e agonistico. In semifinale, le ragazze guidate per l’occasione dalla dirigente Carmen Riganati hanno superato il Cus Cosenza con un solido 4-2, grazie alla doppietta di De Sarro e ai sigilli di Mallamace e Procopio.

L'atto finale contro la Reggina si è trasformato in un vero e proprio monologo amaranto. Un netto 7-1 che non lascia spazio a repliche, trascinato da una scatenata De Sarro (autrice di una tripletta) e dalle reti di Macrì, Romola e Stilo.

L'intera società ha espresso il proprio orgoglio per un gruppo che ha saputo onorare l'impegno con sacrificio, classe e determinazione, ringraziando pubblicamente i dirigenti Carmen Riganati e Agostino Macrì, i veri architetti di questo progetto vincente e ambizioso.

Il Tabellino della Finale

ROSARNESE: Parentela, Mallamace, Lazzaro, Cambareri, Stilo, Procopio, Criniti, Macrì, Romola, De Sarro. Dir: Riganati.

REGGINA: Mendolia, Manti, Stuppino, De Stefano, Tarsilia, Fazio, Stelitano, Chirico, Praticò, Calautti. All: Tramontana.

ARBITRO: Aldo Carnevale (Sezione di Paola).

MARCATRICI:

Primo Tempo: 1’ De Sarro (RO), 3’ Procopio (RO).

Secondo Tempo: 4’ De Sarro (RO), 7’ Praticò (RE), 8’ Macrì (RO).

Terzo Tempo: 1’ De Sarro (RO), 3’ Romolo (RO), 9' Stilo (RO)