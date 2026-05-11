Gara due è per Belluno.

Il fattore campo è ancora una volta impattante.

I veneti battono per la prima volta in stagione la Domotek, con il medesimo punteggio della sfida di gara uno ma a parti invertite.

Parte meglio la Domotek che vince il primo set, prima di subire il ritorno della più precisa formazione locale.

La sfida, adesso, si trasferirà a domenica 17 maggio alle ore 18.

Una data che rimarrà nella storia di uno dei due club: chi vincerà, infatti, potrà festeggiare la promozione in A2.





Inizia la gara 2 tra Belluno e Domotek Reggio Calabria. Match da dentro o fuori per Belluno, prima opportunità di staccare il pass per la categoria superiore per la Domotek.



Primo punto del match è per il muro efficace di Belluno ai danni di Laganà, 1-0.

Bel primo tempo di Presta e, a seguire, block di Laganà, 3-3.

Primo scambio combattuto vinto da Belluno, ha la meglio Loglisci, 5-3.

Lazzaretto si sblocca, primo bolide a incrociare, 6-4.

Corrado supera il muro reggino, risponde subito Lazzaretto, 8-6.

Due errori in attacco di Belluno, Corrado e Giannotti, riportano il match in parità, 9-9.

Saitta alza il muro ai danni di Corrado, 9-10.

Ottimo primo tempo di Presta, 11-12.

Ace di Zappoli, 11-13.

Un altro ottimo servizio di Zappoli regala una schiacciata semplice a Laganà che non perdona, 11-14 e timeout per Mastrangelo.

Il primo tempo funziona in casa Domotek, ancora Presta per il 12-15.

Monster block di Innocenti e primo allungo degli amaranto, 12-18 è ancora timeout veneto.

Dopo quattro ottime chiusure della Domotek, Giannotti riesce a chiudere il punto, 13-18.

Grande piazzata di Zappoli, 15-21.

Ancora grande muro di Innocenzi ai danni di Corrado, 17-22.

L’errore di Corrado al servizio regala il primo set point per gli amaranto, 18-24.

Cengia sbaglia la battuta, primo set vinto dalla Domotek Reggio Calabria con il punteggio di 19-25.



Loglisci apre il secondo set con una forte schiacciata, risponde subito Zappoli, 1-1.

Il primo video check premia Belluno, 2-1.

Lazzaretto piazza il lob, 3-3.

Ancora micidiale in battuta Zappoli, segue Laganà con la schiacciata, 3-5 e timeout Belluno.

Corrado chiude il punto, risponde ancora Lazzaretto, 8-8.

Ottima chiusura difensiva, Saitta chiude il punto, a seguire Loglisci sbaglia, 9-11.

Altro break Domotek, muro efficace, Laganà schiaccia e ace di Saitta, 10-14 e ancora timeout di Belluno.

Bella pipe di Corrado e ace di Giannotti, si rifà sotto Belluno, 12-14.

Lazzaretto viene murato da Basso, 15-16.

Mister Polimeni chiama il timeout dopo l’ennesimo errore dei suoi, 16-16.

Un punto da una parte e subito risposta dall’altra, 19-19.

Lazzaretto schiaccia, l’arbitro chiama out, il video check dà ragione ai padroni di casa, 20-19.

L’attacco di Corrado finisce in rete, Giannotti riporta la parità, 21-21.

Schiacciatona di Zappoli, risponde Berger 22-22.

Enorme difesa di Reggio Calabria, Laganà la pizzica quanto basta per chiudere il punto, 22-23.

Corrado scardina il muro, ancora pari a quota 23.

Replay dell’azione precedente, ancora vittorioso Corrado, set point Belluno e timeout Domotek, 24-23.

Salva il primo Reggio, Basso regala un altro set point ai suoi, 25-24.

Laganà non ci sta, 25-25.

Errore al servizio di Lazzaretti che si fa perdonare subito dopo, 26-26.

Berger schiaccia, Presta risponde, 27-27.

Giannotti si prende la squadra sulle spalle, due punti di fila per lui e secondo set vinto da Belluno, 29-27.



Terzo set che inizia con un errore al servizio di Belluno, ma sono gli stessi veneti a chiudere i quattro punti successivi, 4-1 e timeout Domotek.

Si sblocca Reggio con capitan Laganà, 5-2.

Grandissimo muro di Innocenzi, 5-3.

Efficace attacco di seconda di Saitta, a seguire due errori in battuta, uno per lato, 7-5.

Corrado piazza l’attacco, segue l’ace di Mozzato 10-6.

Ancora Belluno, 11-6 e ancora timeout Reggio.

Zappoli prova a ricucire, 11-7.

Laganà c’è, risponde Corrado, 13-8.

Mozzato alza il muro due volte, Reggio sembra essersi inceppata, 16-9.

Pipe di Corrado, 17-9.

Il neo entrato Motta prova a scuotere i suoi, 17-10.

Non cambia la sostanza, ancora Corrado, 20-10.

Il set è indirizzato in modo inequivocabile, ancora Giannotti, 24-12 e set point Belluno.

L’errore al servizio di Zappoli chiude il terzo set, 25-13 e Belluno si porta avanti 2 set a 1.



Giannotti c’è, il primo punto del quarto set è il suo, segue Berger con la pipe 2-0.

Laganà viene murato, 4-0 in un amen e timeout obbligatorio per Reggio Calabria.

Saitta sblocca i suoi, 5-1.

Corrado da una parte, Lazzaretto dall’altra, 6-2.

Allunga Belluno con Corrado, prova ad accorciare Laganà, 9-4.

Importante muro di Innocenzi, 10-6.

Zappoli viene bloccato da Basso, 13-7 e ancora timeout Reggio.

Gran parallela di Laganà, 13-8.

Reggio recupera un break ma è ancora lontana, 16-11.

Laganà schiaccia, Berger risponde 19-12.

Due errori della Domotek portano Belluno sul +9, 21-12.

Giannotti ancora super efficace, 22-13.

Berger chiude il punto, risponde Saitta, 23-15.

Altri due punti per la Domotek, 23-17 e timeout per coach Mastrangelo.

Ancora Laganà, 23-19.

Ci riprova il capitano reggino ma il muro a tre regala il primo di cinque match point a Belluno, 24-19.

Il primo set point è annullato da Presta, 24-20.

La chiude Giannotti, 25-20 e Belluno pareggia la serie, 1-1 e si ritorna a Reggio Calabria per la ‘bella’



Belluno Volley - Domotek Volley Reggio Calabria 3-1 (19-25, 29-27, 25-13, 25-20)

Belluno Volley: Marini da Costa, Mozzato 8, Marsili 1, Hoffer, Pozzebon, Giannotti 15, Bortoletto, Basso 9, Michielon, Corrado 21, Cengia, Berger 13, Tosatto, Loglisci 6. All. Mastrangelo Ass. Vanni

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Spinello, Guarienti Zappoli 10, Presta 10, Lopetrone, Saitta 5, Motta 1, Innocenzi 5, Ciaramita, Laganà 18, Lazzaretto 9, Rigirozzo 1, Parrini. All. Polimeni Ass. Vandir Dal Pozzo

Arbitri i signori Barbara Manzoni e Fabio Sumeraro.