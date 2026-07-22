Due società simbolo del calcio reggino scelgono di condividere forze e identità. Il nuovo club punterà sui giovani, sul senso di appartenenza e su un progetto condiviso per affrontare il campionato

Ci sono storie calcistiche che meritano di essere custodite nei libri dei ricordi, e altre che chiedono a gran voce di continuare a vivere, evolversi e sognare in grande. È esattamente ciò che sta accadendo nel panorama dilettantistico reggino, dove due realtà storiche e identitarie hanno deciso di stringersi la mano per dare vita a un unico, ambizioso progetto sportivo.

Il Bocale e la gloriosa Pro Pellaro uniscono ufficialmente le proprie strade. Non si tratta di un addio al passato, ma dell'inizio di un capitolo completamente nuovo che vedrà il club protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

Valori, blasone e impegno sociale

Questa nuova avventura nasce dalla fusione di due patrimoni sportivi ed umani straordinari. Da una parte c'è il Bocale, da sempre simbolo di impegno sociale, promozione dei valori etici e veicolo del messaggio solidale dell'Admo; dall'altra c'è la Pro Pellaro, una delle società più rappresentative, blasonate e ricche di tradizione della storia calcistica locale.

La nuova denominazione ufficiale sarà Admo Pro Pellaro, una realtà che nasce con l'obiettivo di rappresentare non solo una squadra, ma un'intera comunità.

«Non è la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova storia che porterà avanti, con orgoglio e rispetto, l’eredità di due piazze storiche, unendo tifoserie, famiglie e intere generazioni».

Maglia bianconera e radici salde

Anche dal punto di vista visivo il cambiamento è netto e dal forte valore simbolico: i nuovi colori sociali saranno il bianco e il nero. Il bianconero rappresenterà la sintesi perfetta dell'incontro tra queste due anime, un simbolo visivo pronto a unire le tifoserie sotto un'unica bandiera senza mai dimenticare le proprie radici.

I pilastri su cui si poggerà la nuova società sono chiari: Spazio ai talenti del territorio per costruire basi solide e durature. Senso di appartenenza, riavvicinando le famiglie e le generazioni cresciute con la passione per questi colori. Inoltre si affronterà il prossimo campionato di Eccellenza con una struttura societaria forte e visioni di alto livello.