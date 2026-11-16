La Bovese interrompe la striscia negativa di sconfitte, anche se resta ancora aperta l'emergenza legata al gol. Nella decima giornata del campionato di Promozione (Girone B), la formazione guidata da mister Francesco Criaco strappa un prezioso 0-0 sul campo del Siderno. Al di là dell'astinenza offensiva, il pareggio permette alla compagine reggina di tornare a muovere una classifica che resta comunque delicata, con il penultimo posto a quota 6 punti e quattro lunghezze da recuperare sulla zona salvezza diretta.

Al termine dell'incontro, le parole di mister Criaco fotografano con chiarezza il momento della squadra e il metodo di lavoro scelto per risalire la china.

L'analisi del match: «Messili alle corde nel primo tempo»

Il tecnico della Bovese sottolinea la continuità di atteggiamento rispetto alla sfida precedente contro una big del torneo, evidenziando i progressi sul piano del coraggio e dell'intensità: «In settimana ho parlato ai ragazzi, dicendo loro che dovevamo ripartire dall'atteggiamento mostrato nella giornata scorsa, in casa contro lo Sporting Polistena seconda in classifica. In quell'occasione abbiamo dimostrato un atteggiamento propositivo, dove abbiamo pressato l'avversario nella propria metà campo con coraggio. Diciamo che siamo sulla buona strada e ci teniamo questo punto come morale innanzitutto, anche se recriminiamo qualcosa soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo messo alle corde il Siderno».

La filosofia di lavoro: blindare la porta prima di attaccare

Subentrato da poco sulla panchina reggina, Criaco sta già plasmando la squadra secondo principi ben definiti, procedendo per gradi dopo aver modificato l'assetto tattico: «Sono qui da due settimane e lavoro per reparti. Il primo sul quale ho messo mano è sulla fase difensiva, perché ho la filosofia di non prendere gol prima e poi farlo. Sistemata la difesa, lavorerò anche sul reparto offensivo dal momento che abbiamo anche cambiato sistema di gioco e ci serve tempo».

La solidità ritrovata a Siderno rappresenta dunque il primo mattoncino della nuova gestione: una volta blindata la retroguardia, l'obiettivo sarà sbloccare l'attacco per trasformare i pareggi nei punti pesanti necessari a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica.