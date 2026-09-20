Probabilmente non ci poteva essere un calendario migliore. Subito in campo, per la riscossa per dimenticare immediatamente la sconfitta subita per opera del Formia dove un solo tempo in equilibrio non è bastato prima di subire un pesante black-out.

La Cadi Antincendi Futura è pronta per abbracciare il pubblico del Palattinà, storicamente vera forza d’urto del club. La Serie A2 Elite si è messa subito in salita per i giallo-blu che martedì alle ore 19 tra le mura amiche vuole vincere.

Non sarà facile: in Calabria arriva una delle formazioni più preparate del girone, il Sulmona Futsal. Sulmona ha vinto all’esordio, tra le mura amiche 5-3 contro Cdm Futsal sciorinando le reti di Severo (doppietta), Galliani, Nicolodi e Villa. E’ doveroso ricordare che, giocare senza Honorio,Kadu,Falcone e Minnella, non è stato facile ma, le scuse non servono a nulla.

Tocca reagire così come, da sempre, la storia della Futura ha insegnato. Ritornerà Humberto Honorio dopo la squalifica, Kadu ancora no. Mister Ricci è un maestro di questo sport e proverà ad isolarsi in vetta al ranking, cercando il colpo esterno e facendo valere la classe di giocatori come Severo, Santoro Vinicio, il Capitano Di Matteo e non solo. Si gioca alle ore 19 di un inedito Martedì, con tutto il turno in scena, prima di ritornare al classico venerdì del Futsal giallo-blu.