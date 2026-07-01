La Cadi Antincendi Futura annuncia con orgoglio il rinnovo di Eriel Pizetta. Classe 1990, il laterale brasiliano sarà ancora una volta il faro dell’arrembante corsa giallo-blu, indossando per un’altra stagione la maglia che ha saputo cucirsi addosso gara dopo gara.

Arrivato tre anni fa, Pizetta ha impresso un'impronta indelebile sul progetto della squadra. Non solo per le qualità tecniche che lo rendono un giocatore temuto in tutta la categoria – solidità difensiva, lettura di gioco sopraffina e un tiro dalla media e lunga distanza che è un marchio di fabbrica – ma anche per il carisma e l’esempio che porta ogni giorno dentro e fuori dal parquet.

Nella passata stagione, dopo aver smaltito un infortunio fastidioso all'inizio dell'anno, è stato basilare per la scalata fino alla semifinale play-off, regalando prestazioni balistiche di altissimo livello.

Ma il valore di Pizetta non si esaurisce nei quaranta minuti. Il laterale brasiliano si è dimostrato un punto di riferimento assoluto anche fuori dal campo, dedicando tempo e passione ai giovani talenti della Scuola Calcio Futura, trasmettendo loro i valori dello sport e la cultura del lavoro che lo contraddistinguono.

La maglia della Futura ormai è cucita addosso al calcettista che ha scelto di restare perché qui ho trovato una famiglia, un pubblico caldo come quello del Palattinà ed un progetto entusiasma e che preannuncia grandi novità.

Con Pizetta in squadra, la Cadi si prepara ad affrontare la nuova stagione con la certezza di poter contare su un giocatore di esperienza , pronto a infiammare ancora una volta il pubblico di casa e a guidare il gruppo verso nuovi traguardi.